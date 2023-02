La amonestación de La Sexta que ha precipitado que Dani Mateo haya vuelto a ‘Zapeando’

Tras una semana ausente en ‘Zapeando’ y ‘ El Intermedio’ por un problema de salud, Dani Mateo regresaba a la Sexta este miércoles.

Tras cumplirse una semana de ausencia y cuando parecía que iba a estar otra semana más fuera de la pequeña pantalla, Dani Mateo ha regresado este miércoles a su puesto como presentador de ‘Zapeando‘. Lo hacía después de siete días encerrado en casa sin poder acudir al programa de la Sexta por un problema con la voz.

Durante esta última semana, ha sido Lorena Castell quien ha tomado las riendas de ‘Zapeando’ mientras que en ‘El Intermedio’, El Gran Wyoming ha optado por darle más espacio al resto de colaboradores como Andrea Ropero, Thais Villas o Cristina Gallego, entre otros.

Nada más arrancar el programa de este miércoles, Dani Mateo confesaba que por él habría seguido unos días más de baja, pero había recibido órdenes de volver ya a su trabajo. «Buenas tardes, bienvenidos a Zapeando con mua, he vuelto», empezaba diciendo el presentador al saludar a los espectadores del programa mientras recibía el aplauso de sus compañeros.

«Esta mañana he llamado y he dicho: ‘yo no me veo bien todavía’ y me han dicho que ‘no, que esa es la voz que tú tenías antes, venga’. A currar», relataba con sorna Dani Mateo haciendo alusión a que sus jefes ya tenían ganas de que volviera a aparecer por la Sexta.

Pese a todo, Dani Mateo reconocía tener muchas ganas de volver a sentarse en su silla y compartir programa con sus compañeros. Así, no dudaba en presentar a todos los que le acompañaban este miércoles: desde Miki Nadal pasando por Quique Peinado, María Gómez y Valeria Ros.