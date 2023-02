Quique Peinado y María Gómez han comentado el muy sonado lapsus de Rodrigo Vázquez en la semifinal del Benidorm Fest 2023.

Dani Mateo ha vuelto a ‘Zapeando‘ este miércoles junto a María Gómez, Miki Nadal, Quique Peinado y Valeria Ros después de una semana ausente de su puesto como presentador. Y es que un problema de salud le obligó a tomarse un descanso como él mismo anunció: «A veces el cuerpo dice basta aunque la cabeza diga sigue».

Sin más explicaciones, el cómico se ha podido reincorporar con normalidad. «He vuelto, he vuelto. Esta mañana he llamado y he dicho ‘yo no me veo bien todavía’, pero me han dicho que no, que ya tenía esta voz de antes y que a currar. Y estoy muy contento porque por fin puedo volver a verme con mis compañeros», ha bromeado nada más arrancar el programa.

Y, como no podía ser de otra manera, uno de los temas que se han tratado ha sido la primera semifinal del Benidorm Fest 2023. «¿Cómo lo veis? ¿Os gusta Agoney para Eurovisión? ¿Lo veis con opciones de ser favorito? ¿Puede haber sorpresas todavía?», ha preguntado Miki tras emitir una pieza resumen de su actuación.

«Yo soy muy fan de Alice Wonder», ha confesado Quique Peinado mientras Valeria también se posicionaba con ella. Por su parte, María Gómez o Dani Mateo se han inclinado por el canario. «Agoney me gusta muchísimo. Además, me cae muy bien él, que está feo decirlo porque hay que juzgar sólo la obra, no el autor, pero me cae bien», ha recalcado el presentador.

En ese momento, Quique ha aprovechado para sacar a relucir uno de los momentos más destacados y comentados de la noche: el gran desliz de Rodrigo Vázquez. «Agoney lo hizo perfecto, no se le escapó ni una nota, todo bien, pero el presentador del programa… ay Rodrigo Vázquez… que presentaba la gala y tuvo un pequeño lapsus lingüístico… Pequeño, pequeño, pequeño», apostillaba con notable sorna.

«Me ha dolido mucho, mucho el lapsus. Pero es verdad, es un lapsus, no nos cebemos que, oye, un error se le puede escapar a cualquiera y ya no hay marcha atrás. Lo decido, decido está», ha ironizado por su parte María Gómez. «Has abrido esta veda», ha seguido la mofa Quique Peinado.

Por último, Dani Mateo ha querido rematar con un chiste que venía muy a cuento: «Un cura está haciendo la homilia y está con el monaguillo al lado y dice ‘y entonces Lázaro se levantó y andó’ y le dice el monaguillo ‘anduvo jodido, anduvo’. Y dice ‘bueno, anduvo jodido un rato pero luego andó'».