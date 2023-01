María Patiño denuncia las graves amenazas de muerte que recibe del entorno de Olga Moreno

Pese a los graves ataques que recibe a diario de los fans de la familia Flores-Moreno, María Patiño asegura que seguirá defendiendo las causas que ella considera «justas»

No hay día en el que María Patiño no recibe graves ataques, e incluso amenazas, por parte de los más acérrimos seguidores de la familia Flores-Moreno. Su posicionamiento a favor de Rocío Carrasco y en contra de Antonio David Flores dio pie a los injustificables ataques de los que no piensan como ella.

Precisamente uno de los últimos mensajes que ha recibido, ha hecho explotar a la presentadora de ‘Socialité’, que ha dejado claro que, pese a todo, seguirá defendiendo las causas que considera justas. Amparándose en el anonimato que da Twitter, uno de los fanáticos de Olga Moreno, ha escrito lo siguiente: «Estás buscando el odio continuamente. Lo que mereces es una pistola en la boca, a ver si así se te deja la vida de los demás. Y no me escondo, si quieres te hago una videollamada. Y así te lo digo personalmente».

María Patiño no ha dudado en compartir este tremendo mensaje en su cuenta de Instagram, para mostrar a sus seguidores el odio que recibe a diario. Aunque esto no ha hace que se achante: «Aun así, me merece la pena luchar por lo que es justo», asegura la periodista.

Los ataques entre los seguidores y detractores de Rocío Carrasco son continuos

Si hay un tema de la crónica rosa y televisiva que ha polarizado a la sociedad en los últimos tiempos, ese ha sido el de Rocío Carrasco, a raíz de su docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Hasta tal punto que se llegaron a crear en redes sociales dos bandos, la llamada ‘Marea Fucsia’ que apoya a la hija de Rocío Jurado, y la ‘Marea Azul’ que hace lo propio con la familia Flores- Moreno.

De hecho, Gloria Camila y Rocío Flores también han denunciado recibir graves ataques por parte de los más fanáticos de Rocío Carrasco. Tanto en un caso como en otro, yo creo que las amenazas, los insultos y los ataques de esa naturaleza, están totalmente fuera de lugar.