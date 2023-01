Rocío Carrasco rompe su regla de oro y lo que airea ahora de Fidel Albiac parecía impensable

Aunque siempre se ha mostrado muy recelosa al hablar de su vida privada con Fidel Albiac, Rocío Carrasco ha hecho una excepción con sus amigas Alba Carrillo y Nagore Robles

Rocío Carrasco está atravesando una de las mejores épocas de su vida. Y así lo ha demostrado acudiendo al divertido podcast que tienen sus amigas Alba Carrillo y Nagore Robles en Mtmad, ‘Nos hemos liado’. Con ellas ha hablado por primera vez sobre su relación con Fidel Albiac, con el que lleva 23 años.

Muy relajada y tranquila, la hija de Rocío Jurado ha recordado su boda con Fidel, el 7 de septiembre de 2016 en Toledo. Fue un momento de gran felicidad que disfrutó rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. Según ha revelado, tiene una carpeta en su ordenador con todas las fotos de aquel día y que tiene titulada como «el día más feliz de mi vida».

En un momento de la charla, Nagore le ha preguntado por Fidel. A lo que Rocío Carrasco ha contestado, entre risas que «él está haciendo sus cosas». Sobre qué le gusta de su marido, ella lo tiene claro: «A mí me encanta él, entero. No hay nada que haga mal. Si lo hubiera, te lo digo. No hay nada que tú digas que me cargue. Es muy madrugador. Es un tío súper equitativo».

Eso sí, aunque reconoce que le gusta todo de él, la protagonista de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, asegura que si tiene que decir algo negativo sobre Fidel es que es madrugador, pero nada más. Y sobre su físico, tampoco tiene ninguna pega: «Está buenísimo. Mi marido es como el vino, según va pasando el tiempo, más bueno se está poniendo».

Rocío Carrasco con Alba Carrillo y Nagore Robles

La respuesta de Rocío cuando Alba Carrillo le dice que quiere a Fidel para ella

Alba Carrillo, siempre ha hablado maravillas de Fidel Albiac, con el que mantiene una excelente relación. Y así se lo ha dicho a Rocío Carrasco a la cara: «A mí Fidel me chifla, le amo. Es buen tío, es divertido, es guay. Se preocupa por las personas que quiere. Cuando estoy triste, el primer mensaje que recibo es de Fidel». La modelo ha asegurado que lo quiere para ella, pero su amiga se ha mostrado contundente: «Él no está libre ni va a estar libre nunca. Yo a él te lo dejo un ratito, para algunas cosas».

Por todos es sabido lo dura que ha sido la vida de Rocío Carrasco, quien se quedó huérfana de padres muy joven. Pero ahora puede decir alto y claro que es feliz. Una felicidad en la que tiene mucho que ver Fidel Albiac. «Llevo tiempo feliz, hay muchas parcelas de tu vida que te aportan felicidad. Me ha costado ser feliz, hay cosas que no voy a poder cambiar y me tengo que acostumbrar a vivir así. Una parte te va dejando camino a que puedas ser feliz. Esto está muy bien», sentencia. Aunque sin olvidar que existen razones para no ser del todo feliz, debido a la nula relación que tiene con sus hijos, Rocío y David Flores.