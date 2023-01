Kiko Hernández desafía a ‘Sálvame’ y tira por tierra lo que llegan a decir: «¡Estáis mintiendo!»

Kiko Hernández se ha enfrentado a Mayte Ametlla tras acusarle de manipular el chat en el que se reían de Carmen Borrego.

Tras destapar que Gustavo, el chófer de María Teresa Campos había traicionado a las Campos porque les había grabado; Kiko Hernández iba más allá al revelar que existe un chat en el que Gustavo, su pareja, Belén Rodríguez y el estilista de Carmen Borrego se reían y burlaban de Carmen Borrego a sus espaldas. Cansado de que se le cuestione, el colaborador ha presentado al programa partes de dicho chat en las que se veían las burlas hacia la colaboradora.

Pero lejos de ayudar se le volvía en contra pues el equipo de ‘Sálvame’ con Mayte Ametlla a la cabeza le acusaban de haber manipulado los mensajes, lo que provocaba que Kiko Hernández se revolviera contra ella y contra todo el programa. «El chat lo has pasado tú, pero…¿lo has pasado entero o has vetado algunas cosas porque no te interesaba que viéramos que eras tú el que había enviado las conversaciones? Todo el equipo está casi convencido de que ese chat lo has pasado manipulado, ¡y con intención!«, le espetaba Mayte.

Algo que no gustaba nada a Kiko Hernández, que se levantaba de su silla y se enfrentaba a la periodista de ‘Sálvame‘. «¡Juégate el sueldo! Ahora no te pones así de chula, juégate el sueldo que enseño aquí todo el chat y lo pierdes», le remarcaba el colaborador todo desafiante contra ella. Algo que ya hacía hace unas semanas por sus vacaciones con Fran Antón. «Yo no estoy hablando aquí de forma individual, sino que lo hago en nombre del equipo», se defendía ella.

Y cuando Jorge Javier le pedía que diera su visión de los hechos, Mayte no lo dudaba. «Lo que te digo es que los pantallazos que has mandado saltan en el tiempo. Mi opinión personal, después de lo que he visto, analizado y leído, y por solidarizarme con el equipo de ‘Sálvame’, considero que Kiko ha manipulado la información», remarcaba ella.

Pero lejos de acobardarse, Kiko Hernández volvía a levantarse de su asiento y se situaba en el centro del plató para mostrar a cámara parte de los comentarios del chat. «Lo siento mucho, equipo de Sálvame, pero estáis mintiendo«, se atrevía a decirles en directo. «A ver quién tiene narices en mostrar un chat», sostenía él riéndose de Mayte sin reparo. «Pero que tontería es esa, con eso no demuestras absolutamente nada», le contradecía la periodista, que le espetaba diciendo que «yo no me reiría tanto».

«No voy a ir contra el programa, pero no es cierto»

Tras ello, Mayte Ametlla seguía diciendo por qué desde ‘Sálvame’ pensaban que Kiko había manipulado los mensajes. «Mandas un mensaje que acaba con una fotografía y el siguiente no sigue por ahí, sigue por otro lado. ¡Lo has manipulado, por favor! Yo no me invento las cosas. Te digo una cosa, llevo toda la mañana intentando hacer encaje de bolillos, intentando entender cuál era el hilo argumental del chat porque nada encaja. En ‘Sálvame’ no mentimos«, defendía la que fuera directora de ‘Sálvame Sandía’.

«Ya que en Sálvame no se miente, pon el chat ahí, porque de verdad, eres muy torpe», le soltaba Kiko a Ametlla sin miedo. Mayte insistía en decir que solo había dos posibilidades: «O lo has capado por interés, porque no querías que viéramos lo que realmente tú traficabas en ese chat y querías que no se entendiera absolutamente nada; o tú pretendías que no se entendiera nada porque todos los miembros de ese chat estáis compinchados y no tenéis ningún tipo de coherencia», sentenciaba.

Una vez, habían despedido a Mayte Ametlla, Kiko Hernández mostraba su malestar. «¿Por qué haces ese gesto?», le preguntaba Jorge Javier Vázquez. «No voy a ir en contra del programa, está más claro que el agua, pero vamos, que no es cierto. No hay censura en el chat de lo que he mandado, no hay nada delicado. A mí me lo piden esta mañana y yo lo envío porque no tengo nada que ocultar. No hay nada de lo que ha dicho que sea cierto, nada de nada. Os dejo el chat a cualquiera. Podemos hacer espectáculo, pero el chat es el chat. No hay ni alusiones a Carmen, porque solo hemos hablado un día y se envían muchos gifs como si fuéramos niños pequeños, de hecho lo que yo hago es silenciarlo. Sí, hay stickers y memes sobre ella, pero nada más», se quejaba el colaborador.