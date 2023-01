El pronunciamiento de Marta López Álamo sobre el estado de Matamoros tras su percance en ‘Sálvame’

Tras tener que ser trasladado a un hospital por una subida de tensión en pleno ‘Sálvame’, Marta López Álamo ha explicado qué le sucede a Kiko Matamoros.

Gran susto el que se ha vivido este lunes en el plató de ‘Sálvame‘ con Kiko Matamoros. El programa arrancaba cebando que les había llegado una comprometedora información que afectaba al colaborador y a su novia Marta López Álamo. Enseguida, Matamoros empezaba a ponerse nervioso y sufría una subida de tensión, que obligaba a acudir al servicio médico.

Tras realizarle un electro, los médicos de Mediaset le aconsejaban a Kiko Matamoros que se desplazara a un hospital para realizarse una serie de pruebas debido a que le habían visto mal y con la tensión disparada. Algo que preocupaba a todos sus compañeros, que empezaban a debatir sobre los problemas del colaborador.

Asimismo, los colaboradores reflexionaban sobre cómo estaría Marta López Álamo pues se supone que la información también le comprometía a ella. Era entonces cuando Terelu Campos recibía un mensaje en directo de la novia de Kiko Matamoros y optaba por leerlo en voz alta pues esperaba que al tratarse solo de información ella no se molestara.

«Kiko es hipertenso, está dejando de fumar y está especialmente alterado», leía Terelu dando la clave de por qué Kiko habría sufrido esa subida de tensión al arrancar el programa de este lunes. «Pues dejar de fumar lo que fumaba Kiko no es fácil», apostillaba de primeras Lydia Lozano. «Ya sabemos que el es un gran consumidor y aparte emocionalmente es muy sensible y le dan bajones y subidas de tensión», proseguía leyendo Terelu.

«Estamos perfectamente»

Además, Marta López Álamo tranquilizaba a Terelu asegurando que «Kiko y yo estamos perfectamente». Tras ello, la influencer le explicaba a la presentadora que se había enterado del problema de Matamoros gracias a su hija Alejandra Rubio, que le había escrito para que pusiera la televisión y viera lo que le había sucedido a su pareja.

Después de acudir a su casa para recoger a Marta López Álamo, tanto ella como Kiko Matamoros se desplazaban hasta las urgencias de un hospital para someterse a las pruebas que le habían aconsejado los médicos de Mediaset.

Antes de acabar, ‘Sálvame Naranja’, el programa emitía las imágenes de Kiko Matamoros cuando se desplazaba al médico. «Me ha subido la tensión, me he encontrado mal y no sé más. Tendré que mirarme la tensión», le confesaba el colaborador al reportero de Europa Press asegurando que sabía cuál era la información de ‘Sálvame’ y que no tenía ninguna importancia.