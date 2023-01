Antonia San Juan habla en estos términos sobre ‘La que se avecina’ con recado a dos actores

Antonia San Juan acudió al plató de ‘La Roca’ y habló sobre su paso por ‘La que se avecina’ y de la relación que mantiene con compañeros como Macarena Gómez

Este domingo, 29 de enero, Nuria Roca ha entrevistado en ‘La Roca’ a Antonia San Juan. Entre otras cosas, la actriz ha recordado su paso por ‘La que se avecina’, la popular comedia de Telecinco en la que estuvo tres temporadas, pero de la que guarda un muy buen recuerdo.

El programa de La Sexta recordó un vídeo que subió Antonia San Juan a sus redes sociales cantando junto a María Adánez, que también estuvo en la serie, en el año 2013. «Me acuerdo perfectamente de ese vídeo», reconoció la intérprete. Aunque entre risas, también admitió que se veía «muy fea, siempre he sido tan absurda…».

De esa época, con quien mejor se lleva en la actualidad es con Antonio Pagudo y con Macarena Gómez, a los que le mandó un cariñoso recado en directo. De ésta última afirmó que «es como si fuese mi hija». Aunque, a pesar de tener preferencias, aseguró guardar un muy buen recuerdo de todos los que fueron sus compañeros.

«Me llevo bien con todos. Pero con el que mejor transito es con Antonio Pagudo porque era mi yerno, y lo adoro a él y a su mujer. A Macarena, porque hay algo inconsciente que yo tengo con ella, que es como si fuera mi hija», insistió Antonia San Juan, que recordó que tan solo hizo tres temporadas, «la tercera, la cuarta y la sexta».

Antonia San Juan en ‘La Roca’

La actriz recordó con María Casado cómo Verónica Forqué le salvó la vida

Antonia San Juan lleva más de 25 años dedicándose a la interpretación. Su primera gran oportunidad le llegó de manos de Pedro Almodóvar a finales de los 90, con ‘Todo sobre mi madre’, película con la que logró una nominación a los premios Goya. Además, con ella consiguió llegar a los Óscar, pues hay que recordar que el film se llevó la preciada estatuilla como mejor película extranjera.

La actriz acudió también la pasada semana al programa de María Casado en TVE, ‘Las tres puertas’, donde se sinceró sobre algunos aspectos muy desconocidos e íntimos de su vida, como su complicada llegada a Madrid desde Canarias o de cómo la difunta Verónica Forqué le salvó la vida.

«A mí me habían operado con 17 años de apendicitis y me dejaron una gasa dentro. Verónica Forqué vivía encima de mí y me decía que me escuchaba vomitar por las noches. Estuve una semana yendo y viniendo del hospital, pero no sabían que tenía. Fue Verónica la que le llevó a La Paz y allí me operaron y me quedé en la UCI. Tuvieron que venir mis padres porque estaba muy mal, estuve en coma como 20 o 25 días», recordó Antonia San Juan.