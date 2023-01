La muy consternadora revelación de Antonia San Juan sobre Verónica Forqué en ‘Las tres puertas’

La actriz ha contado en ‘Las tres puertas’ su experiencia cercana a la muerte y cómo Verónica Forqué le hizo la vida más fácil cuando llegó a Madrid

‘Las tres puertas‘ abría su plató este miércoles para recibir a la actriz Antonia San Juan. Esta se sentaba frente a María Casado para charlar de su profesional y los comienzos difíciles que tuvo en su llegada a Madrid con tan solo 20 años. Es precisamente en esa época cuando conoce a Verónica Forqué, que se convierte en un apoyo incondicional, llegando incluso a salvarle la vida.

«¿Cómo fue esa llegada de Canarias? ¿Te costó mucho llegar a Madrid?«, le preguntaba María Casado a la actriz de ‘La que se avecina’ prácticamente nada más empezar la entrevista. Esta, muy sincera, reflexionaba sobre sus inicios y como no habían sido nada fáciles, aunque siempre contó con el apoyo de su madre. «Hay una cosa que siempre le agradeceré a mi madre. Me pregunto a qué me quería dedicar y le dije que a la actuación. Me dijo: ‘Aquí no hay nada. Te ayudo y te vas'», confesaba.

Antonia San Juan se sincera frente a María Casado en ‘Las tres puertas’.

«Yo estoy viva gracias a Verónica Forqué»

Quien hizo de segunda madre una vez aterrizó en Madrid fue Verónica Forqué, que cuidó de Antonia San Juan en sus momentos más difíciles en la capital: «Yo estoy viva gracias a Verónica Forqué. Yo tenía 19 años y con 17 o 18 me habían operado de apendicitis. Me dejaron una gasa dentro y esta se me coló en el intestino«.

«Yo vivía en la plaza de Olavide y Verónica vivía arriba. Entonces, siempre me decía: ‘Ay, anoche te oí vomitando, tal…’. Me tuvieron una semana yendo y viniendo del hospital, pero no sabían qué me pasaba, porque había que tener mucha pericia para dar con eso», relataba sobre cómo Forqué no se despegó de ella.

Antonia San Juan estuvo muy cerca de la muerte: «Total, que al final fue ella la que me llevó a La Paz. Estuve en la UCI como 25 días. Mis padres vinieron a despedirse, estaba muy mal. Cogí una infección en todos los órganos y estuve en coma como 20 o 25 días». Además, la actriz cuenta que en esos duros momentos soñó con su abuela, por la que siente devoción: «Mi abuela era muy rígida con la religión, los rosarios, las misas. Por eso ahora yo he desertado de todo eso. No llevo ni sujetador, nada que me oprima».