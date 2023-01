Al descubierto la razón por la que Miryam Benedited no será jurado en el Benidorm Fest 2023

Miryam Benedited no formará parte del jurado del Benidorm Fest 2023 pero si participará de forma activa en la gran final.

En menos de una semana se celebrará la primera semifinal del Benidorm Fest. Y por ello, RTVE ha querido dar a conocer el nombre de los miembros del jurado que participarán en el proceso para escoger al próximo representante de España en Eurovisión. En él, no repetirá Miryam Benedited, la jueza más polémica de la anterior edición que fue acusada de usar su posición para beneficiar a Chanel.

Pese a todo, muchos esperaban que Miryam Benedited volviera a formar parte del jurado de este año después de haber adivinado que la propuesta de Chanel era la mejor para representarnos en Turín. Sin embargo, sus compromisos profesionales con ‘Tu cara me suena’ le impiden acudir a Benidorm la próxima semana. Eso sí, ella misma aclara que participará de forma activa en el certamen. Estará en la alfombra naranja de la Welcome Party del Benidorm Fest que se celebra el próximo domingo 29 de enero y en la final de la preselección.

«Me hace mucha ilusión estar de alguna manera. Es un proyecto nuevo que surgió el año pasado y me siento parte de él. Este año lo que pasa es que tengo compromisos profesionales con ‘Tu cara me suena’. Ya sabéis que estamos grabando durante la semana. Así que este año solo puedo estar cuando voy a estar, que es en la alfombra naranja y en la final«, cuenta ella misma a Bluper.

Miryam Benedited considera que debe de estar en el Benidorm Fest aunque «las cosas fueron complicadas en un momento dado». La coreógrafa olvida así las amenazas de muerte que recibió porque «al final todo fue bien». De hecho, sigue teniendo un buen recuerdo del festival: «El movimiento que hay detrás del Benidorm Fest es muy bestia y muy necesario, es un escenario para artistas, para la música«.

«Antes había un millón de galas donde los artistas se podían conocer. Ahora no hay un espacio que sirva para eso. Así que me parece muy importante que haya estos espacios. Empezamos a tener cultura, a saber apreciar. Se empieza saber nombres y trabajos de coreógrafos, escenógrafos. Benidorm Fest está sirviendo para eso«, termina recalcando.

«La crítica fácil es desconocer este mundo y todo ese trabajo merece mucho respeto»

La coreógrafa de ‘Tu cara me suena’ se declara una fan del formato y recalca que «por supuesto» ha escuchado todas las canciones que se presentan este año. Eso sí, insiste en que «lo más importante es ver al artista en directo y su propuesta«. «A priori para escuchar en tu casa pueden ser unas canciones, pero luego como propuesta eurovisiva pueden ser otra«, sentencia.

Precisamente por ese motivo, Miryam Benedited no va a dar el nombre de su candidatura favorita hasta que haya visto a todos los artistas actuando en directo. «Estoy ansiosa por ver las propuestas. Porque, además, como el año pasado se abrió la veda y que, independientemente de que vayas o no a Eurovisión, el Benidorm Fest es un gran escenario y puede ser una gran proyección, la gente se lo ha tomado muy en serio», confiesa.

Para acabar, insiste en la importancia de juzgar con respeto cada propuesta del Benidorm Fest. «Detrás de una candidatura hay mucho trabajo y mucha gente. El artista no se presenta con cuatro luces. Ahora se entiende que detrás de algo chulo hay mucho trabajo y muchas personas. La crítica fácil es desconocer este mundo y todo ese trabajo merece mucho respeto. Luego a lo mejor no te encaja lo que ves. Pero es como cuando te cocinan algo, que a lo mejor a ti no te puede gustar pero a otros sí», concluye.