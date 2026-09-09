Quiénes son los 7 tentadores VIP de 'La Isla de las Tentaciones 11' en Telecinco: Nombres, edades y de dónde vienen

'La Isla de las Tentaciones 11' vivirá este miércoles su segunda entrega en Telecinco después de su flojo arranque en audiencias. Y es que el pasado lunes, el reality vivió el peor estreno de su historia al verse superado tanto por 'El secreto' y 'En tierra lejana' en Antena como por 'MasterChef Celebrity Legends' en La 1 al anotar un débil 10,8% y apenas congregar a 652.000 telespectadores de media.

La segunda entrega de 'La isla de las tentaciones 11' estará marcada por la irrupción de los tentadores y tentadoras VIP que se sumarán a la convivencia en Villa Montaña y Villa Playa pues llegarán con "toda la fuerza de lo prohibido" revolucionando a algunas de las parejas.

Tras la tensión generada por el visionado por parte de las chicas de las primeras imágenes de sus novios en Villa Playa, los reproches continúan con la llegada de los solteros a la ceremonia, lo que lleva incluso a uno de los protagonistas a saltarse las normas, provocando la intervención de Sandra Barneda. La presentadora tendrá que volver a actuar en el momento en el que los solteros colocan el collar a la persona con la que han sentido una primera conexión.

La llegada de los solteros y solteras VIP trastocará especialmente la confianza de una de las parejas: una soltera forma parte del pasado de uno de los novios. Además, se desvelarán secretos que una de las protagonistas desconocía, provocando su abandono de la ceremonia.

Después de que los VIP coloquen su collar dorado a su protagonista preferido/a, todos vuelven a las villas. A la mañana siguiente, Gema revela detalles de su relación que dejan con la boca abierta a sus compañeros y Rubén aclara una cuenta pendiente con una de las solteras. Además, el paso que una de las protagonistas da con un soltero hace saltar la alarma en Villa Playa. ¿Cómo reaccionarán los chicos?

Por último, las parejas se reencuentran en la ceremonia de elección de las primeras citas… ¿serán capaces de recuperar toda la confianza perdida?

Conoce a los tentadores VIP de 'La isla de las tentaciones'

Josué Bernal, Málaga, 30 años

Uno de los tentadores VIP de 'La isla de las tentaciones 11' es Josué Bernal, quien fuera participante de la cuarta temporada del reality junto a su entonces pareja, Zoe Bayona. El malagueño es modelo y posteriormente también se dejó ver en el reality '24 horas para enamorarte' de Mtmad.

Además, el año pasado Josué dio el salto a Chile al participar en el reality 'Palabra de honor', en el que se volvió a ver las caras con Zoe tras iniciar un romance con una de sus compañeras de villa. Ahora vuelve a 'La isla de las tentaciones' como soltero con la intención de hacer caer en la tentación a una de las chicas.

Andrea Sabatini, Italia, 34 años

Otro de los tentadores VIP que tratará de hacer saltar la luz de la tentación en Villa Playa es Andrea Sabatini. Al italiano de 34 años le conocimos como soltero en la novena edición, en la que consiguió tentar a Sandra Barrios. De hecho, posteriormente ambos junto a Juanpi Vega concursaron como trío en la pasada edición de 'GH DÚO'.

Borja Gómez, Málaga, 27 años

El tercer tentador VIP de esta undécima edición de 'La isla de las tentaciones' también sabe ya lo que es que una de las chicas se deje tentar por él. Hablamos de Borja Gómez, quien participara como soltero en la octava edición y fuera el soltero favorito de Andrea Arpal antes de que su novio, Joel Benedicto decidiera abandonar el reality al no soportar la presión.

Pero tras su marcha, Borja consiguió tentar además a Alba García, la novia de su amigo Álvaro Rubio. De hecho, eso fue lo que más enfadó al concursante al ver las imágenes de su pareja besándose con quién era su amigo en el jacuzzi. Con 332.000 seguidores en TikTok y más de 85.000 en Instagram, Borja Gómez, conocido en redes como Borja Cata.

Tiene un negocio dedicado a la "carpintería de aluminio" que crea ventanas, mosquiteras, mamparas, toldos, persianas, verjas y todo tipo de estructuras hechas con el mencionado material.

Fran García, Valencia, 20 años

El cuarto tentador VIP de 'La isla de las tentaciones 11' es Fran García, que regresa a República Dominicana tan solo unos meses después de haber participado como soltero en la décima edición. El valenciano de 20 años no consiguió caer en la tentación con ninguna de las chicas aunque si tuvo alguna cita. Ahora vuelve a probar suerte.

El futbolista fue canterano del Valencia C.F. y jugó en otros equipos como Vilamarxant, el Utiel o el Soneja. Él mismo se define como "egocéntrico, orgulloso y muy chulete". Se considera el prototipo de cualquier mujer: tatuado, deportista, con abdominales y ojos azules, algo que, según él, ya hace todo el trabajo. No está acostumbrado al rechazo y asegura que, "si alguien no se fija en él, no sabe lo que se pierde".

Irini Jannoulis, Canarias, 28 años

Entre las tentadoras VIP se encuentra Irini Jannoulis, quién también vuelve a República Dominicana solo unos meses después de su participación en la décima edición, a la que se incorporó más tarde para reencontrarse con Atamán, con quién había tenido un idilio en una de las rupturas del concursante con su novia Leyla. Durante su paso por 'La isla de las tentaciones', Irini volvió conseguir que Atamán cayera en la tentación y ambos además protagonizaron un trío con Jokebed, otra de las tentadoras.

En esta ocasión, la canaria también cuenta con un pasado con otro de los participantes de esta edición pues como se ha podido ver en el avance se lio con Sergio, el novio de Paola. Algo que sin duda podría hacer tambalear su concurso.

Nataly Núñez, Barcelona, 29 años

Quién también tiene experiencia como tentadora en 'La isla de las tentaciones' es Nataly Núñez. Esta colombiana viene de Barcelona y es técnica de transporte. Participó como soltera en la octava edición y fue la gran tentadora de Joel Benedicto, con quién cruzó la línea roja, hasta que el concursante decidió abandonar al no poder con la presión tras ver a su pareja Andrea junto a Borja.

Después de que en su presentación asegurara que no había futbolista que se le resistiera, 'Socialité' indagó y aseguró que la tentadora había tenido algún que otro lío con Ayoze Pérez, del Villareal, Carles Aleñá del Getafe, Daley de Las Palmas, Loren Morón ex del Betis, Diego Capelli y Figueiras, que jugaron en el Sevilla, así como con Iker Casillas y Sergio Sánchez.

Paula Colubi, Madrid, 28 años

La última tentadora VIP de la undécima edición vuelve a República Dominicana con ganas de guerra y dando mucho que hablar. Y es que no es una soltera más. Paula Colubi fue tentadora de la séptima edición. Aunque en su primera experiencia fue expulsada tras la tercera ceremonia de expulsión.

Ahora sin embargo llega al programa después de haber sido pareja de Nacho de Borbón, el nieto de un primo del rey Juan Carlos I. Cabe decir que el modelo y ex de 'Supervivientes' dejó a Paula tras conocer a Náyades, su actual pareja. Ahora ambos se reencuentran en Villa Playa donde podrían saltar chispas.