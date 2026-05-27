'Supervivientes 2026' anuncia al concursante salvado en una ceremonia empañada por un altercado

'Supervivientes 2026', que ha vivido una gala accidentada con el percance de Ivonne Reyes, ha llevado a cabo una nueva y tensa ceremonia de salvación este martes en 'Tierra de Nadie' entre los vigentes nominados: Claudia Chacón, José Manuel Soto, Borja Silva y Darío Linero.

La salvación en este caso era crucial y muy significativa, pues hablamos de una de las nominaciones más duras, con cuatro pesos pesados de esta edición de 'Supervivientes'. Además, el formato se acerca a su recta final, lo cual hace que dichas salvaciones sean más decisivas si cabe.

En esta ocasión, hablamos de una tensa ceremonia por lo ocurrido justo antes de oficiarla. Y es que Claudia Chacón, al descubrir que Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo le había nominado durante el uso del Tridente Dorado, ha entrado en brote, protagonizando un duro y muy desagradable rifirrafe con el joven.

Alvar apretó el boton para la bomba, que se prepare jksksks #TierraDeNadie12 pic.twitter.com/KRcJYLGXbb — 𝙅𝙪𝙡𝙨 (@nattlac) May 26, 2026

Duelo final en la ceremonia de salvación entre Claudia Chacón y José Manuel Soto

En primer lugar, María Lamela, la encargada de llevar a cabo la ceremonia desde Honduras, ha indicado la permanencia en la palestra de Borja Silva y Darío Linero. Así las cosas, el indulto ha quedado en un duelo entre Claudia y Soto, dos concursantes enfrentados por su distinta visión de la supervivencia.

Finalmente, en el colofón de la gala, se ha resuelto el enigma: Claudia Chacón ha sido la salvada de la noche al obtener más votos que José Manuel Soto. La joven, rota en llanto y sin palabras, se ha mostrado muy emocionada con el veredicto de los espectadores, pues ya roza el récord de veces que le han liberado de la eliminación en primer lugar.

Además, hay que resaltar que esta salvación se ha producido frente a pesos pesados como Soto, Darío o Borja, otros dos perfiles con mucho fandom de 'La isla de las tentaciones'; lo que evidencia una semana más que la concursante, a pesar de sus grandes polémicas, como la de Alvar, es una clara favorita para llegar a la final de 'Supervivientes 2026' e incluso ganar.