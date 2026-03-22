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Antena 3 cambia su programación y devuelve 'Una nueva vida' a su horario habitual este domingo

por El Televisero

'Una nueva vida' recupera su horario habitual este domingo en Antena 3 tras verse afectada la semana pasada por las elecciones autonómicas en Castilla y León

Ferit en 'Una nueva vida'.
Ferit en 'Una nueva vida'. | Montaje El Televisero

La semana pasada, Antena 3 alteró su programación del domingo por las elecciones autonómicas en Castilla y León retrasando el inicio de 'Una nueva vida' en casi 40 minutos con respecto a lo habitual.

Por si fuera poco, también hizo un breve parón en la serie para ofrecer también un breve avance informativo en mitad del capítulo de la ficción turca. De modo, que los seguidores de la serie se vieron afectados doblemente por la cita electoral.

Pero este domingo, 'Una nueva vida' vuelve a la normalidad en el prime time de Antena 3 recuperando su horario habitual a partir de las 22:10 horas y sin ningún tipo de interrupción.

Avance del capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo:

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Ferit anuncia a su familia que se va a casar con Diyar. Además, le pide a Seyran no volver a verse, ya que es la única condición que ha puesto su prometida.

Abidin está sufriendo mucho tras descubrir la realidad sobre su pasado y el fallecimiento de sus padres, pero acaba transformando su pena en enfado y aparece en la mansión de los Korhan para exigir lo que le corresponde.

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