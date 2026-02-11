RTVE cambia drásticamente la programación de La 1: Cancela las emisiones de 'La Revuelta' en lo que resta de semana

RTVE cambia su programación a partir de este miércoles y retira la mitad de las emisiones de 'La Revuelta' en La 1 por una razón de peso: los partidos de ida de las semifinales de la Copa del Rey, que afectarán de lleno a la franja en la que se emite el formato conducido por David Broncano.

Este 11 de febrero se disputa el choque entre el Athletic de Bilbao y el Real Sociedad y mañana jueves, 12 de febrero, el del Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Ambos partidos fijados entre las 21:00 y las 22:55 horas. Por tanto, 'La Revuelta' se queda sin hueco alguno en la parrilla de TVE.

Lo esperable es que el formato de Broncano y compañía hubiera saltado al prime time como ha ocurrido otras veces cuando se ha ofrecido un partido de fútbol en La 1 de RTVE durante su horario original. Sin embargo, como viene sucediendo de un tiempo a esta parte, la cadena ha preferido dejar fuera al espacio de humor y entrevistas.

¿Por qué razón? La estrategia de la cadena es clara. Por un lado, esto es así porque La 1 no quiere alterar el ritmo de emisión del concurso 'The Floor' en la noche del miércoles, y menos aún tras la tendencia alcista en audiencias que demostró en la entrega de la semana anterior (13,5%).

Y por otro, no hay margen para ofrecer 'La Revuelta' este jueves ante la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026, que arrancará justo después del fútbol (22:55 horas). En resumen, esta semana, el show liderado por Broncano solo se ha podido disfrutar el lunes 9 y martes 10 de febrero. Las emisiones se retomarán con normalidad el próximo 16 de febrero.

Así queda la programación del miércoles:

15:55 horas - 'Directo al grano'

17:35 horas - 'Valle Salvaje'

18:35 horas - 'La Promesa'

19:35 horas - 'Malas Lenguas'

20:25 horas - 'Aquí la tierra'

20:45 horas - Fútbol. Copa del Rey: Athletic- Real Sociedad

22:55 horas - 'The Floor'

Así queda la programación del jueves:

15:55 horas - 'Directo al grano'

17:35 horas - 'Valle Salvaje'

18:35 horas - 'La Promesa'

19:35 horas - 'Malas Lenguas'

20:25 horas - 'Aquí la tierra'

20:45 horas - Fútbol. Copa del Rey: Atlético de Madrid - FC Barcelona

22:55 horas - 2ª semifinal del Benidorm Fest 2026



