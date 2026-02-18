Jorge Javier confirma a una de las concursantes más sorprendentes de 'Supervivientes 2026' y dará que hablar

Telecinco sigue confirmando nuevos nombres de concursantes de 'Supervivientes 2026'. Así, cada día, la cadena está utilizando sus diferentes formatos para oficializar los concursantes de la nueva edición del reality de aventuras.

En esta ocasión ha sido Jorge Javier Vázquez el encargado de revelar la identidad de la sexta concursante confirmada de 'Supervivientes 2026' en 'El diario de Jorge'. Se trata de Alba Paul, influencer y mujer de Dulceida.

"Hola, soy Alba Paul, creadora de contenido y pequeña empresaria y sí, soy concursante de 'Supervivientes'. Esto es la locura más grande que voy a vivir, pero es que necesito hacerlo", asegura la joven en su vídeo de presentación.

"Soy una persona súper competitiva, mujer de carácter y nada, que quiero ponerme a prueba. Así que nos vemos en Honduras", añade Alba Paul dejando muy claro que lo va a dar todo en el reality de Telecinco. Algo que confirmaba el propio Jorge Javier asegurando que la ha visto en otros sitios y sabe que va a dar juego porque "es muy competitiva". Además el presentador avanzaba que el séptimo concursante será confirmado este jueves en la gala de 'GH DÚO 4'.

De esta manera, Alba Paul se suma a la lista de confirmados por Telecinco como concursantes de 'Supervivientes 2026' formada por Gabriela Guillén, el atleta paralímpico Alberto Ávila, la ex de 'La isla de las tentaciones', Claudia Chacón, la actriz de 'La que se avecina', Alex de La Croix y Paola Olmedo.

Alba Paul, de 'Pekín Express' a 'Supervivientes 2026'

Alba Paul es una de las creadoras de contenido más famosas de España. Pero si por algo se hizo más conocida fue por su relación con Aida Domenech, más conocida como Dulceida.

Fue en 2015 cuando ambas anunciaron su amor. Tras darse el sí quiero anunciaron su ruptura pero un año después volvieron a darse una oportunidad. Y en 2024 ambas dieron un paso más allá al convertirse en madres de su primera hija.

Pero además en los últimos años Alba Paul ha dado el salto a la televisión participando en dos realitys. Primero probó suerte en 'Time Zone' en HBO Max y posteriormente en la última edición de 'Pekín Express' que emitió la misma plataforma donde participó con su cuñado, Alex Domenech, convirtiéndose en los ganadores.