Telecinco cambia su programación este miércoles: cancela 'Agárrate al sillón' y alarga 'El diario de Jorge' con un especial

Este miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, las cadenas de televisión han alterado sus programaciones. Es el caso de TVE que ha cancelado sus magacines de actualidad en directo por la tarde y en su lugar emite doble episodio de 'La Promesa'. Por su parte, Telecinco ha decidido cancelar 'Agárrate al sillón' para ofrecer una edición extendida de 'El diario de Jorge'.

Así, la cadena de Mediaset ha optado por mantener 'El tiempo justo' con Joaquín Prat con un programa especial en la que una de sus invitadas especiales es Lydia Lozano, que regresa así a las tardes de Telecinco más de dos años y medio después de la cancelación de 'Sálvame'.

Justo después, 'El diario de Jorge' toma su relevo con un programa muy especial que además ampliará su duración. Y es que Telecinco ha optado por alargar el programa de Jorge Javier y eliminar la emisión de 'Agárrate al sillón' teniendo en cuenta que 'Informativos Telecinco' adelanta también su horario a las 20:30 horas para poder ofrecer el mensaje de El Rey a partir de las 21:00 horas.

De esta manera, 'Agárrate al sillón' desaparece este miércoles de la programación de Telecinco a la espera de su despedida definitiva en las próximas semanas después de que Mediaset haya cancelado el concurso que presenta Eugeni Alemany por sus discretas audiencias. En su lugar, la cadena ya prepara el regreso de '¡Allá tú!' con Juanra Bonet como nuevo presentador tras el salto de Jesús Vázquez a TVE.

Así queda la parrilla de Telecinco este miércoles:

15:45h -'El tiempo justo'

18:30h - 'El diario de Navidad' con Jorge Javier Vázquez

20:30h - 'Informativos Telecinco'

Así es el especial de 'El diario de Jorge'

Fotografías familiares que cobrarán ‘vida’ gracias a la inteligencia artificial y harán posible el ‘milagro’ de revivir momentos y reencuentros que serían irrealizables en el presente. Los invitados del especial de Nochebuena de 'El Diario de Jorge', que Jorge Javier Vázquez conducirá en Telecinco la tarde de este miércoles 24 de diciembre, serán sorprendidos con una serie de emocionantes viajes al pasado que el programa les propondrá a través de la IA y en los que podrán interactuar con su ‘yo del pasado’ e incluso recibir el consuelo de aquellos seres queridos que se fueron hace años. El formato se convierte en el primer talk show que incorpora inteligencia artificial en sus testimonios.

Entre las historias que acogerá el programa destaca la de Celina, una abuela argentina cuya vida está marcada por dos duros acontecimientos: el fallecimiento en accidente de su hijo Mauro y la marcha a España de su otro hijo, Fernando, en busca de un futuro mejor. Aliada con su nieta mayor, Celina estará presente en el plató con el deseo de reencontrarse con su hijo y sus tres nietos tras más de una década de separación y revivir un instante que ya solo existe en su memoria: el abrazo de los dos hermanos.

Con la complicidad de Jesús, un joven que se dedica al cuidado de ancianos, y de Santa Claus, el programa también sorprenderá a Isabel, una mujer de 84 años para quien las Navidades suponen un momento de tristeza, propiciada por la ausencia de su marido fallecido y de su única hija, que vive en Italia. A través de sus fotos de boda, Isabel podrá vivir un reencuentro mágico con el amor de su vida… y se reencontrará con su hija, recién llegada del país transalpino, a quien podrá dar ese abrazo soñado durante años.