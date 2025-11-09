Se abre una investigación a TVE por una posible infracción grave en la emisión de 'MasterChef'

Si hace unos días la CNMC tomaba la decisión de archivar una denuncia contra 'Aruser@s' por supuestamente promover la gestación subrogada y ponía una fuerte multa a Atresmedia por publicidad encubierta en 'Rediséñame', el programa de María Verdoy en Divinity; ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto un informe sancionador contra RTVE por una práctica parecida en 'MasterChef'.

Así, el organismo está estudiando si la cadena pública ha cometido una vulneración de la Ley General de Comunicación Audiovisual por una promoción de una marca de vino en una entrega de 'MasterChef'.

Tal y como recoge El Confidencial Digital, el caso, identificado como SNC/DTSA/035/25 – "Vino MasterChef", fue incoado el 29 de septiembre de 2025, dentro del área DTSA (Sancionadores Audiovisual) de la CNMC.

De este modo, se está valorando si la productora Shine Iberia y RTVE han cometido una presunta infracción grave del artículo 158.16, que prohíbe la publicidad que fomenten comportamientos nocivos para la salud, como la promoción de bebidas alcohólicas fuera de los espacios y horarios autorizados o sin la debida identificación publicitaria.

Hay que señalar que este tipo de expedientes son muy habituales que se abran dentro de la CNMC y muchas veces se producen por denuncias de terceros o por el propio organismo. Ahora, el procedimiento tendrá un plazo máximo de doce meses para resolverlo y en caso de sanción se publicará una nota de prensa.

No es la primera vez que RTVE se enfrenta a un expediente sancionador por parte de la CNMC por una infracción en la publicidad de 'MasterChef'. De hecho ese fue el conflicto que se produjo hace unos años entre el ente público y la productora de cara a la renovación del formato pues hasta entonces era la cadena la que tenía que hacer frente a cuantiosas multas por publicidad encubierta.