'La Promesa', avance capítulo del miércoles: Un obstáculo para la boda secreta y el relevo de Petra

Lorenzo enfrenta a Leocadia por autorizar el viaje de Ángela y Curro, pero ella le hace ver que todo forma parte de una estrategia. ¿Acabará descubriendo el capitán el verdadero plan? Ángela y Curro intentan mantener la distancia tras su escapada, aunque ambos sufren en silencio en cada rincón de La Promesa.

Los enfrentamientos entre Toño y Enora van a peor. La chica le encara porque no ha sido capaz de contar a las cocineras que ya no son novios… Lope ha bajado los brazos, pero Simona, Candela y Vera siguen dispuestas a desenmascarar al autor de las filtraciones de recetas, por lo que trazan un plan para conseguirlo.

Jacobo está cada vez más seguro de que las cartas de Catalina provienen del interior de La Promesa. Leocadia le da a Jacobo los escritos para que verifique su autenticidad.

Avance del capítulo de 'La Promesa' del miércoles 12 de noviembre

Leocadia comunica que las cartas de Catalina no aportan pistas y la familia se resigna. La invitación del duque de Carvajal y Cifuentes a su aniversario de boda interfiere con los planes del enlace secreto entre Ángela y Beltrán, pero Leocadia insiste en mantener la fecha. Curro y Ángela, totalmente rotos, enfrentan su dolor tras el viaje de despedida.

María Fernández confiesa su crisis emocional sobre su embarazo, mientras Pía le confirma a Samuel que se está planteando el aborto. Enora cuenta a las cocineras que pospone su boda por falta de confianza. Simona y Candela no entienden nada y se llevan una gran decepción.

Vera fracasa en su intento de frenar el plagio de las recetas y enfrenta a Lope. Cristóbal propone en privado a Teresa que sea la futura ama de llaves de La Promesa. ¿Cuál será su reacción?