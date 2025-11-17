'La Promesa', avance capítulo del martes 18 de noviembre: A la caza del impostor y alarma con María Fernández

En el capítulo 717 de 'La Promesa' que hemos visto este lunes, 17 de noviembre, Martina ha intentado convencer a Adriano de asistir a la fiesta del duque de Carvajal, pero él se ha negado en rotundo. Finalmente, Alonso ha decidido que sea Jacobo quien los acompañe. Este último ha estimado oportuno contarle a Adriano la verdad que ha descubierto sobre las cartas de Catalina.

Por su lado, Curro ha desvelado a Ángela que Leocadia quiere obligarle a abandonar La Promesa después de la boda secreta. Y las cocineras han realizado un interrogatorio al servicio para encontrar al ladrón de recetas, pero no han conseguido nada. Lope finalmente se ha mostrado dispuesto a actuar y ha sugerido un plan para desenmascarar a Madame Cocotte. ¿Lo conseguirá?

La decisión de nombrar a Teresa ama de llaves ha sacudido los cimientos de La Promesa. Todos parecen alegrarse, menos Petra, que no ha ocultado su furia. Entretanto, la llegada de una carta de Pedro Farré ha provocado un nuevo enfrentamiento con Enora por su traición.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 718 - Martes 18 de noviembre

Adriano descubre que Martina falsificó las cartas de Catalina para consolarlo y, tras una discusión, se aleja de ella. Jacobo y Alonso también confrontan a Martina, quien termina peleando, una vez más, con su prometido. Alonso sigue intentando convencer a Adriano de asistir a la fiesta del duque de Carvajal y Cifuentes, sin éxito.

Ángela y Curro sufren en silencio su separación previa a la boda secreta con Beltrán, cuya logística ultiman con Leocadia y Jacobo. En el hangar, Manuel, Enora y Toño descubren fallos graves en las piezas de don Luis. Alonso le propone a su hijo que rompa el acuerdo con el fabricante, pero el heredero decide darle otra oportunidad.

En las cocinas, el mareo de María Fernández genera alarma y Petra expresa su indignación por haber sido reemplazada por Teresa. Lope, Simona y Candela activan un plan para descubrir al impostor que roba las recetas. ¿Lo conseguirán esta vez?