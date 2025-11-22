Hoy, y todo el fin de semana en televisión: Este canal ofrece gratis la saga de 'Harry Potter' con todas las películas

Ya es habitual que por estas fechas, 'Harry Potter' se cuele en nuestras televisiones. Es una de las sagas de aventura y ciencia ficción más seguidas de la historia del cine y desde este fin de semana, Cuatro volverá a emitirla de forma íntegra en su programación.

Pero además por primera vez, la cadena de Mediaset, hará de este ciclo temático algo muy especial pues además de emitir todas las películas de la saga de películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint también ofrecerá las dos primeras películas de 'Animales fantásticos'.

El ciclo de películas basadas en las novelas de J.K. Rowling comenzará este sábado con la emisión de la primera parte 'Harry Potter y la piedra filosofal' a partir de las 15:30 horas mientras que el domingo tocará la segunda parte, 'Harry Potter y la cámara secreta' a la misma hora.

'Harry Potter y la piedra filosofal' (Sábado 22 de noviembre a las 15:30 horas)

El día en que cumple once años, Harry Potter se entera de que es hijo de dos destacados hechiceros, de los que ha heredado poderes mágicos. En la escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, donde se educa con otros niños que también tienen poderes especiales, aprenderá todo lo necesario para ser mago.

'Harry Potter y la cámara secreta' (Domingo 23 de noviembre a las 15:30 horas)

Terminado el verano, Harry (Radcliffe) no ve la hora de abandonar la casa de sus odiosos tíos, pero, inesperadamente se presenta en su dormitorio Dobby, un elfo doméstico, que le anuncia que correrá un gran peligro si vuelve a Hogwarts. A pesar de los esfuerzos del elfo por retenerlo, Harry es rescatado por Ron y sus hermanos, con la ayuda de un coche volador, y recibido con los brazos abiertos en el cálido hogar de los Weasley.

A pesar de que a Harry y a Ron les impiden entrar en el andén 9 ¾ y subir al Expreso de Hogwarts, ellos se las arreglan para llegar a tiempo de empezar el nuevo curso. Las hazañas de nuestro héroe ya se han extendido por todo el colegio, convirtiéndolo en el centro de una atención no deseada. Entre sus nuevos admiradores está Ginny (Bonnie Wright), la hermana pequeña de Ron; el aspirante a fotógrafo Colin Creevey (Hugh Mitchell) y Gilderoy Lockhart (Branagh), el nuevo y vanidoso profesor de defensa contra las artes oscuras.

Sin embargo, ni siquiera Lockhart puede ofrecer una explicación plausible ni una solución eficaz para combatir el terror que se está apoderando del colegio. En tal circunstancia, la atención se centra en Harry, pero todos empiezan a dudar de él. Todos, excepto Ron, Hermione y la pequeña y frágil Ginny, que vive volcada en su nuevo y misterioso diario. Pero Harry no decepcionará a sus amigos y se enfrentará a la oscura fuerza que acecha Hogwarts.