'La Promesa', avance próximo capítulo del jueves 23 de octubre antes de un parón en su emisión en TVE

Adriano entrega a Leocadia la carta de Catalina para que se la dé al detective. La señora de Figueroa y Cristóbal estudian la misiva y dudan de su autenticidad. Alonso revive recuerdos dolorosos al ver a Martina con los niños y expresa su pesar por la ausencia de Catalina en La Promesa.

Leocadia propone a Beltrán casarse con Ángela para impedir la boda con Lorenzo. Y su reacción es de asombro total. Curro, obligado a sacrificarse, está totalmente roto por la situación. Y Enora regresa al hangar dispuesta a revelar la verdad tras su repentina huida. ¿Qué esconde realmente?

Por su parte, Petra intenta reincorporarse pese a no estar recuperada del todo y Leocadia quiere hablar con ella, personalmente, para comprobar cómo se encuentra de verdad antes de restituirse su puesto como ama de llaves de La Promesa.

Y María Fernández se muestra emocionalmente afectada y acaba confesando a Samuel su gran secreto sobre lo ocurrido la noche en la que asistió a la verbena de Luján.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del jueves 23 de octubre

María Fernández da el paso y le cuenta a Samuel lo ocurrido la noche en la que asistió a la verbena de Luján. Tuvo relaciones sexuales y está embarazada. Y no será la única persona que descubra su secreto… Enora confiesa a Manuel y a Toño que intentó vender la idea del prototipo del motor para ayudar económicamente a su tío.

Adriano admite a Martina que está más tranquilo tras entregar la carta al detective. Ella le aconseja centrarse en sus hijos. Y Leocadia pide a Petra que regrese al trabajo y recupere la gestión del servicio de La Promesa.

Ángela y Beltrán conversan sobre un caso legal y chocan radicalmente en sus posturas. La joven, totalmente superada por la situación, no da los pasos que se esperan de ella de cara al recién llegado.

*El viernes, 24 de octubre, no habrá capítulo de 'La Promesa' con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025.