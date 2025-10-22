Series

'La Promesa', avance próximo capítulo del jueves 23 de octubre antes de un parón en su emisión en TVE

por El Televisero

Avance de 'La Promesa' del capítulo que La 1 de TVE ofrecerá este jueves, 23 de octubre, el último de la semana ante el parón del viernes

Adriano entrega a Leocadia la carta de Catalina para que se la dé al detective. La señora de Figueroa y Cristóbal estudian la misiva y dudan de su autenticidad. Alonso revive recuerdos dolorosos al ver a Martina con los niños y expresa su pesar por la ausencia de Catalina en La Promesa.

Leocadia propone a Beltrán casarse con Ángela para impedir la boda con Lorenzo. Y su reacción es de asombro total. Curro, obligado a sacrificarse, está totalmente roto por la situación. Y Enora regresa al hangar dispuesta a revelar la verdad tras su repentina huida. ¿Qué esconde realmente?

Por su parte, Petra intenta reincorporarse pese a no estar recuperada del todo y Leocadia quiere hablar con ella, personalmente, para comprobar cómo se encuentra de verdad antes de restituirse su puesto como ama de llaves de La Promesa.

Y María Fernández se muestra emocionalmente afectada y acaba confesando a Samuel su gran secreto sobre lo ocurrido la noche en la que asistió a la verbena de Luján.

María Fernández da el paso y le cuenta a Samuel lo ocurrido la noche en la que asistió a la verbena de Luján. Tuvo relaciones sexuales y está embarazada. Y no será la única persona que descubra su secreto… Enora confiesa a Manuel y a Toño que intentó vender la idea del prototipo del motor para ayudar económicamente a su tío.

Adriano admite a Martina que está más tranquilo tras entregar la carta al detective. Ella le aconseja centrarse en sus hijos. Y Leocadia pide a Petra que regrese al trabajo y recupere la gestión del servicio de La Promesa.

Ángela y Beltrán conversan sobre un caso legal y chocan radicalmente en sus posturas. La joven, totalmente superada por la situación, no da los pasos que se esperan de ella de cara al recién llegado.

*El viernes, 24 de octubre, no habrá capítulo de 'La Promesa' con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025.

