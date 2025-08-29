Horóscopo del fin de semana, del 29 al 31 de agosto de 2025: Predicción para todos los signos zodiacales

Llegamos al último fin de semana de agosto de 2025 con el que despedimos el mes y ya puedes consultar la predicción diaria del horóscopo entre los días 29 y 31 de agosto para Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

Te adelantamos aquí todos los pronósticos del horóscopo del viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto de 2025 con el porvenir de todos los signos zodiacales en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor según las previsiones de Esperanza Gracia:

Horóscopo fin de semana Acuario

Vas a salir triunfador de cualquier reto que te plantee la vida gracias a tu talento y a tus innovadoras ideas. Este fin de semana estarás muy comunicativo y te desenvolverás con soltura en las relaciones sociales.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Vive el fin de semana al máximo sin preocuparte por lo que pueda venir, que por mucho que te empeñes no puedes tenerlo todo bajo control. Déjate llevar por tus impulsos, que puedes tener corazonadas muy certeras

Horóscopo fin de semana Aries

Es el momento de pensar en ti, de dedicarte tiempo, de disfrutar y de desconectar un poco de las responsabilidades. Con los buenos aspectos de Venus, estarás muy seductor y la suerte te va a sonreír en el amor este fin de semana.

Horóscopo fin de semana Géminis

Se avecinan cambios muy positivos en tu vida, y es el momento de arriesgar. Este fin de semana evita las discusiones y huye de los conflictos. Reserva tus energías para luchar por lo que de verdad te importa.

Horóscopo fin de semana Tauro

Todo lo que te rodea te invita a mirar la vida desde una nueva perspectiva, así que no le des más vueltas a las cosas ni pierdas tu tiempo en convencer a nadie de lo que piensas. Ve a lo tuyo y deja que tu intuición guíe tus pasos.

Horóscopo fin de semana Virgo

Felicidades. Te sentirás invencible y con un atractivo muy especial, y sabrás muy bien lo que quieres y cómo conseguirlo. Te sentirás tentado a vivir algo que llevas deseando hace tiempo y que hasta ahora no te has atrevido.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Cuidado porque puedes verte envuelto en una polémica, y debes ser muy cauto con tus comentarios para no verte perjudicado. Lo mejor es que dediques el fin de semana a cuidarte y a relajarte, sin entrar en discusiones. Tú eres lo primero.

Horóscopo fin de semana Piscis

Este fin de semana te vas a dar cuenta de que no puedes seguir cargando con el pasado y te liberarás de pensamientos que te perturban. Protégete de las envidias que puedes despertar llevando contigo un cuarzo blanco.

Horóscopo fin de semana Libra

Marte en tu signo te llena de energía. Te mostrarás activo y con muchas iniciativas para llevar a cabo. Te sentirás tentado a vivir algo que llevas deseando hace tiempo. Olvídate de los prejuicios y lánzate sin miedo.

Horóscopo fin de semana Leo

Con Mercurio en tu signo, es un buen momento para reorganizar tu vida, para construir sobre una base solida tus metas y sueños y poder hacerlos realidad. Notarás cómo poco a poco todo se pone a tu favor para ser feliz.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Despides el mes con el Cuarto Creciente de la Luna en tu signo, que te revitaliza y te abre puertas que te permitirán demostrar lo mucho que vales. Este fin de semana puedes vivir una gran alegría en el ámbito familiar.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Sólo necesitas un poco de paciencia y todas las barreras que no te dejan vivir la vida que tú quieres irán desapareciendo. Momento favorable para ampliar tu círculo social y conocer a gente que puede convertirse en alguien importante en tu vida.