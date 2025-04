Sonsoles Ónega hace lo indebido con un invitado en Antena 3 y tiene que pedir perdón públicamente

Este lunes, Sonsoles Ónega ha vivido una entrevista bastante incómoda pues se revelaban detalles íntimos de un invitado que no quería que se supieran. Pero lo peor llegaba cuando las cámaras mostraban a su mujer sin que ella quisiera salir en pantalla.

Todo sucedía cuando Sonsoles Ónega entrevistaba a Rafael, un hombre hetero al que le gusta vestirse de mujer y hacerse llamar Yasmín. Así, tras conocer su caso y desde cuándo se vestía de mujer pese a ser hetero y estar casado con una mujer cis, la presentadora se iba de la lengua al revelar algo que él no quería que se supiera.

Y es que Sonsoles Ónega informaba a la audiencia de 'Y ahora Sonsoles' que Rafael era taxista. Cuando lo hacía, Rafael le frenaba dándole a entender que no quería que se supiera. "¿No puedo decirlo o qué?", reaccionaba Sonsoles sorprendida.

"Perdóname nadie me había dicho que esto no se podía decir", se disculpaba. "¿Pero hay algún problema en esto?", trataba de saber la presentadora. "No que no quería mezclar una cosa con otra", le respondía él. "Bueno pues no la mezclamos, pero da igual tú tienes tu trabajo y tu vida", añadía Ónega.

Sonsoles Ónega, en apuros por lo que sucede en 'Y ahora Sonsoles'

Durante la entrevista, Sonsoles Ónega reconocía que "voy con miedo" por poder revelar algún otro detalle que Rafael no quería que se supiera al preguntarle por su edad. Pero la gran metedura de pata de la presentadora y de 'Y ahora Sonsoles' es que se mostraba en pantalla a Claudia, la mujer de Rafael, que no quería aparecer en cámara. "Yasmín tú estás casado con una mujer, ¿por qué te llamas así?", trataba de saber Sonsoles. "Porque mi mujer que se llama X", empezaba a responder él. "Si ya lo he dicho yo, me estoy equivocando todo el rato contigo, todo mal", apostillaba Sonsoles.

Tras ver que Claudia, la mujer de Rafael estaba en el público pedía ir a saludarla pero ella decía que no con la cabeza. "No quiere Claudia, bueno pues no quiere", destacaba Sonsoles Ónega mientras la estaban enfocando. "No quiere y yo la respeto totalmente", le contestaba Rafael.

Finalmente, al despedirse de Sonsoles Ónega, Rafael le decía al oído que su mujer se había molestado. "Mi mujer se ha cabreado", se escuchaba decir mientras la presentadora le preguntaba si le iba a caer bronca. "Madre mía, ahora hablamos en la publicidad", reaccionaba la periodista. "Es que es todo dificilísimo. Lo siento. Me voy preocupada la verdad", terminaba diciendo.