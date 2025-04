'MasterChef 12' recibe a una nueva concursante y despide a su tercer aspirante tras un postre con "defectillos"

TVE ha emitido este lunes la tercera entrega de 'MasterChef 12' en la que hemos vivido la llegada de una nueva concursante y una nueva expulsión después del abandono de Flores la semana pasada.

Así, antes de empezar el primer reto de la noche, Pepe, Samantha y Jordi sorprendían a los aspirantes al anunciar la llegada de una nueva compañera para ocupar el hueco que dejó Flores tras su abandono por culpa de sus problemas de espalda. De ese modo, Clara, que se quedó a las puertas de entrar al programa, se incorporaba a la competición.

En la primera prueba de la noche, los aspirantes se enfrentaban a una prueba sorprendente pues tenían que comprar con las monedas de 'MasterChef' los ingredientes que había en tres máquinas expendedoras.

Clara, nueva concursante de 'MasterChef 12'

Algunos como Gabriela hacían una muy buena compra mientras otros como Chema o Emilio, que se quedaban los últimos compraban unos ingredientes muy complicados. Y cuando llevaban la mitad del cocinado los jueces les pedían que se intercambiaran con su compañero de fila de modo que tenían que seguir con el plato que estaban haciendo.

Era un reto bastante desastroso pues hasta seis concursantes presentaban platos que no estaban al nivel del programa. Y tan solo tres conseguían sacar adelante la prueba. Finalmente era Elena la mejor de la prueba frente a Limin e Ismael.

Limin vuelve a triunfar como capitana

Después, los concursantes de 'MasterChef 12' se quedaban en Madrid para participar por primera vez en uno de los eventos de cocina más importantes del mundo: Madrid Fusión. Allí, los equipos ofrecerán un cóctel de cocina de vanguardia para 80 visitantes de Madrid Fusión, entre los que se encuentran primeras espadas de la cocina, como los chefs Joan Roca, Oriol Castro, Diego Guerrero y Massimo Bottura, entre otros invitados.

Elena y Limin al ser las mejores de la prueba anterior eran las capitanas pudiendo elegir cada una a los miembros de sus equipos. Pero además los dos grupos tenían la oportunidad de contar con la ayuda de la actriz Raquel Meroño, ganadora de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity'.

Tras la cata, los jueces de 'MasterChef' decidían que el equipo ganador de la prueba de exteriores era el rojo, osea el liderado por Limin, que además de librarse de la expulsión tenía el privilegio de asistir a las ponencias de Madrid Fusión.

Eva, tercera expulsada de 'MasterChef 12'

De vuelta a las cocinas, Limin al ser la mejor de la prueba de exteriores tenía la opción de salvar a uno de los delantales negros y aunque le hacía ilusión cocinar en su primer "foso", la china decidía salvar a Elena. Después el resto se enfrentaban al reto de adivinar una serie de ingredientes con los ojos cerrados y Clara al ser la que más acertaba se conseguía salvar también de la prueba.

Justo después, los delantales negros descubrían en qué consistía la tercera expulsión de 'MasterChef 12': tenían que replicar un postre del maestro chocolatero Lluc Crusellas. Eso sí con el inconveniente de que no lo podían ver ni saber qué era. Para hacerlo tenían que seguir las órdenes de Pitingo con lo que eso suponía por la forma de explicarse del cantautor.

Una prueba muy complicada pues además eran un montón de elaboraciones con chocolate en diferentes texturas y todo sin saber realmente como era el postre. "Me parece una ida de olla brutal", comentaba Bea desde la galería al ver lo difícil del reto. Y al acabar el tiempo de la prueba, Eva reconocía que "esto ha sido horrible" pues no llegaba a poder pintar una de las piezas del postre.

Después de probar los postres, Pepe Rodríguez anunciaba que los dos mejores aspirantes de la prueba eran Ariana y Gabriela. De esa forma, la expulsión estaba entre Ismael, Eva y Yago. Y de los tres era Eva la que se convertía en la tercera expulsada de la edición. "Ismael, yago, aunque el de Eva tenía más defectos hay que ponerse las pilas", les advertía Pepe.

"Eva tu postre tenía muchos defectillos", aseguraba el chef. "Lo sé, esto me ha venido muy grande. Pero me lo he pasado muy bien, he conocido a gente maravillosa. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Es un sentimiento y una vivencia especial y ahí se quedan para siempre", confesaba Eva. Y finalmente cuando le preguntaban quién pensaba que será la ganadora no lo dudaba. "Tengo una campeona super clara que es mi Ariana y Ana estará entre las finalistas también", concluía.