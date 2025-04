"Lo dejamos": Jesús Cintora debe cortar lo que una tertuliana de 'Malas lenguas' alega de Begoña Gómez

Una tarde más, Jesús Cintora se ha puesto al frente de 'Malas lenguas', el nuevo programa de actualidad y humor en las tardes de La 2. Y uno de los temas analizados este miércoles ha sido la declaración de Félix Bolaños ante el juez Peinado en la Moncloa.

Así, el juez que está instruyendo el caso que investiga a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ha vuelto a visitar el palacio de La Moncloa para interrogar al Ministro de Presidencia y Justicia. "En esta causa está imputada la mujer del presidente del Gobierno y en este caso él quería preguntar por la asistenta de Begoña Gómez y por parte del ministro ha trascendido que también había asistentes cuando estaba Rajoy con la esposa de Rajoy", empezaba señalando el presentador.

Después, Jesús Cintora conectaba con Ernesto Ekaizer y le preguntaba si el juez Peinado puede acabar con la carrera política de Pedro Sánchez. "Creo que lo busca, que pueda acabar políticamente no lo creo", le contestaba el periodista. "El juez Peinado ha prorrogado seis meses más la instrucción después de un año y puede estar así con este tipo de diligencias hasta septiembre de 2026", apostillaba.

Por su lado, Isabel Durán defendía que "Begoña Gómez está imputada por cuatro delitos muy graves que son tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación". "El juez Peinado no ha ido hoy a dar un paseo a La Moncloa porque le ha dado la gana, ha ido porque está haciendo una investigación judicial muy seria por la contratación de esta persona que es asistente de la mujer del Presidente del Gobierno", recalcaba la periodista.

Y tras escuchar a Isabel Durán, Jesús Cintora preguntaba si estamos ante un caso de lawfare o no. A lo que Javier Aroca respondía que está convencido de que "hay una guerra sucia judicial" porque está creando dudas en la sociedad. "Yo no sé si lo que cometió Begoña Gómez es un delito o no, pero creo que ha sido un error", exponía Hugo Pereira.

"Aquí se han dicho cosas muy graves del juez Peinado y me parece escandaloso. El juez está haciendo una instrucción, ha ido a Moncloa porque ha pedido a un ministro del Gobierno que declare como cualquier ciudadano y ese ministro ha usado una prorrogativa ministerial para que vaya el juez", trataba de decir Isabel Durán antes de que Jesús Cintora le cortara para dar una información de última hora.

Tras conectar con la redacción, Jesús Cintora le devolvía el turno a la colaboradora. "Todos los jueces en España cuando han metido las zarpas de la justicia en el poder siempre a los que les afecta se dedican a machacarlos y los que están al otro lado a bendecirles. Es muy seria la instrucción que está haciendo el juez Peinado y no está pescando porque en España si no hay indicios racionales de criminalidad no se puede investigar", recalcaba. "Pero Isabel 20 causas abiertas contra Podemos y que al final quedaron en nada", trataba de replicarle Javier Aroca.

Jesús Cintora corrige a Isabel Durán: "Mejor no decir"

Pero Isabel Durán insistía en su defensa del juez Peinado. "En este caso Begoña Gómez, mujer del Presidente del Gobierno, ha habido un rescate express, que no ha pasado en la historia de España, en dos meses se rescata a una aerolínea con Globalia", intentaba decir. "Air Europa", le corregían tras equivocarse de nombre. "Entonces se rescata y a partir de ahí resulta que Begoña Gómez se reúne con el comisionista en San Petersburgo, se crea una empresa que se llama Globalia que se dedica a dar dinero a un negocio de Begoña Gómez y esto es algo que necesita una investigación judicial", sentenciaba.

Al escucharla, Jesús Cintora no dudaba en cortarla para matizar sus palabras. "Globalia, ¿estaba creada ya no?", le cuestionaba. "Globalia sí", respondía ella. "Vale es que has dicho que se crea Globalia y si esto lo está viendo el PP no", le espetaba el presentador. "Vale estoy hablando mal y también he dicho antes errores y lo siento", reconocía Isabel Durán. "Bueno pues es mejor no decir nada. Ya está, por favor rematamos, lo dejamos", terminaba diciéndole Cintora a su colaboradora.

"Globalia no se creó por culpa de Begoña Gómez que ya es lo que me faltaba. ¡Noooo!", concluía Jesús Cintora todo airado antes de dar la bienvenida a otra colaboradora. "Remarcamos Globalia no se creó por culpa de Begoña Gómez", incidía.