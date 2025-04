La vida actual de Carlos Castel: de traicionar 'Al salir de clase' por 'Nada es para siempre' a su vínculo con Felipe y Letizia

Los últimos años de la década de los 90 y los comienzos de los 2000 fueron el mejor momento en la ficción adolescente española. Porque se crearon varias de las series más míticas dirigidas a un público joven y que sentarían las bases para todo lo que vendría después. 'Merlí', 'Física o Química', 'El Internado', incluso 'Élite'... Todas estas ficciones no existirían si no fuera por 'Compañeros', 'Al salir de clase' o 'Nada es para siempre'. Esta última quizá sea la menos conocida de la lista, pero su recuerdo aún pervive. Protagonizada por Carlos Castel, Daniel Diges o Carola Baleztena, tuvo dos temporadas emitidas en Antena 3 entre los años 1999 y 2000.

Y, aunque el actor que tuvo más suerte tras terminarse la serie fue Daniel Diges (¡si hasta fue a Eurovisión!), hoy vamos a hablar un poco sobre el protagonista de la serie Carlos Castel. Nacido en Madrid en 1974, ya empezó a hacer sus pinitos como actor a comienzos de los 90 en películas más pequeñas. Pero su primer gran papel llegó gracias a 'Al salir de clase', donde estuvo más de sesenta episodios dando vida al personaje de Fran. Aunque abandonó la mítica serie de Telecinco para protagonizar la competencia: 'Nada es para siempre', de Antena 3, que se emitía en un comienzo a las 20.25 de la tarde.

'Nada es para siempre' nos mostraba la vida de Adrián, un adolescente que está enamorado de su amiga Patricia (Vanessa Cabeza); pero al empezar las clases siente un flechazo por Natalia (Baleztena), quien viene de una familia de dinero, mientras que él tiene unos orígenes más humildes. Esa es la premisa de una ficción que no duró tanto tiempo en pantalla como estaba planeado (un año y 370 episodios) pero cuya canción de arranque fue conocida por todo el mundo. Sí, también llamada 'Nada es para siempre' y cantada por el dúo 'Cómplices'. Los mismos de 'Es por ti'.

'Nada es para siempre', una de las series más míticas de Antena 3.

"Yo era el único que estaba un poco fuera de lugar", recordó en una entrevista para la revista Lecturas, en la que confesó que la productora le hacía mentir sobre su edad real. "Era una cuestión de físico y actitud. Coló durante mucho tiempo y trabajé mucho como actor adolescente aunque evidentemente no lo era". La serie no tuvo el mismo impacto que 'Al salir de clase', por supuesto, pero se quedó grabada en la mente de toda esa generación de adolescentes que buscaban ficciones en las que verse reflejados. Y es verdad que 'Nada es para siempre' era mucho más realista que el título de Telecinco.

La vida después de 'Nada es para siempre'

Ya han pasado veinticinco años desde el final de la serie, pero no hay ningún avance en cuanto a hacer una reunión del reparto principal. Así lo desveló Carlos Castel en la misma entrevista de Lecturas. "Tampoco ha habido la oportunidad de que hubiera un encuentro con todos los actores y actrices. La productora era venezolana y la coproductora gallega, pero nadie lo ha propuesto. Unos hemos seguido en el mismo camino y otros no, pero sería maravilloso estar junto 25 años después e invito a Antena 3 a que se proponga a hacerlo".

Tras el desenlace, Carlos Castel fichó por la primera temporada de 'Arrayán', la mítica serie de Canal Sur. Y, más tarde, participaría en series como 'Amor en tiempos revueltos' o 'C.L.A. No somos ángeles'. Aunque poco a poco fue dejando de lado el terreno televisivo (también presentó programas como 'Peque Prix') para centrarse en el teatro y, sobre todo, en el mundo del doblaje, donde ha participado en películas como 'X-Men 3: la decisión final' o los primeros videojuegos de 'Harry Potter'.

Pero, en los últimos años, su carrera ha dado un giro ya que ha pasado de estar delante de las cámaras a estar detrás, pero en un ámbito un tanto diferente: Gestor Cultural y director de Grandes Eventos. Durante 20 años ha sido miembro del Consejo de Administración de AISGE y durante 7 ha formado parte de la Junta directiva de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España. Aunque tiene claro que, tarde o temprano, regresará al medio que le vio nacer interpretativamente.

"Tengo un gran trabajo que requiere toda mi atención durante largas temporadas y que en ocasiones no me deja descansar ni tener vacaciones. Las cosas no las regalan, hay que trabajar mucho y dedicarle tiempo. Soy constante, perseverante y disciplinado con todo lo que me comprometo, pero claro que me gustaría regresar. Sé que lo volveré a hacer porque soy carne de TV y disfruto actuando y presentando a partes iguales. Es cuestión de tiempo".

Aunque su nuevo trabajo le ha permitido, entre otras cosas, conocer a los reyes de España. "Fueron muy agradables los dos. Me impresionó mucho y me llamó la atención el protocolo tan estricto. Una vez que se cerró el acto se relajaron, nos relajamos, hacían bromas y contaban curiosidades sobre el pasado periodístico de Letizia y cómo comentaban juntos las noticias cuando se sientan a ver el telediario. Personalmente me dejó impresionado la cercanía que tuvieron cuando ya no había medios de comunicación".