El gran guiño de 'Física o química: la nueva generación' al bucle de Úrsula Corberó y el cameo de Ana Milán

'Física o química: la nueva generación' ha estrenado ya el octavo y último capítulo de la primera temporada en atresplayer. Un episodio que cierra las tramas y que tiene dos grandes guiños a la serie original: por un lado al célebre "me quemaría por dentro" y por otro el cameo de Ana Milán.

Es cierto que durante todos los capítulos ha habido ciertos homenajes a 'Física o química' aunque es sin duda en el último episodio en el que se han podido ver claramente estos guiños.

Durante los dos últimos capítulos, Asia, el personaje que interpreta Rocío Velayos y que forma la famosa 'trieja' del Zurbarán junto a Jon (Miguel Fernández) y Koldo (Kiko Bena) ha vivido un conflicto sobre su futuro. Y es que a la estudiante le han concedido una beca para ir a estudiar a EEUU pero no sabe si marcharse o quedarse en Madrid para no perder a sus dos novios.

Y aunque al final del séptimo episodio se veía como estaba convencida de marcharse, durante su viaje de fin de curso a Canarias en el octavo capítulo se ve que empieza a dudar. Y en una escena, Marina (Carla Domínguez) le pregunta si no le da pena dejar Madrid y ella responde que "sí, me quemaría por dentro".

Un momento con el que replican la mítica secuencia de Ruth (Úrsula Corberó) y Alma (Sandra Blázquez) en 'Física o química. Pero además se puede ver esta escena hasta en cuatro ocasiones en un claro homenaje al fallo viral que tuvo la serie original por un problema técnico que llevó a que dicha secuencia se repitiera en bucle.

Cabe decir que este célebre "me quemaría por dentro" ya fue replicado en 'Foq: el reencuentro' con Gorka (Adam Jezierski) y Paula (Angy Fernández) y la propia Úrsula Corberó lo parodió en su cameo en 'Paquita Salas', la primera serie que crearon Los Javis.

El cameo de Ana Milán en 'Física o química: la nueva generación'

Por otro lado, tras verse en el tráiler hemos tenido que esperar hasta el último capítulo de 'Física o química: la nueva generación' para disfrutar del cameo de Ana Milán. La actriz recupera su papel de Olimpia en la mítica serie juvenil de Antena 3 para llevar a Koldo y a Carlota (María Bernardeau) al aeropuerto de Valladolid por petición de su amiga Brianda (Itziar Miranda).

Durante la escena protagonizada por Ana Milán, la actriz utiliza dos de las célebres frases de su personaje: "¿Te callas o te callo?" o "Qué hostia tienes". Asimismo, con su particular sarcasmo, Olimpia dejó una lección tanto a Koldo como a Carlota sobre lo que en realidad buscan los jóvenes.

"A los jóvenes siempre os preocupan las mismas cosas: saber quiénes sois. Y para eso hay que ir de botellón, salir, follar, ir a clase, hacer amigos...", les comentaba. "También hay que enfadarse, enamorarse, decepcionarse. La parte positiva es que a vuestra edad no hay demasiadas consecuencias, siempre se puede volver atrás", añadía antes de que Carlota le corrigiera asegurando que hay veces que no se puede volver atrás haciendo alusión a la muerte de su mejor amiga. "Las cosas que no tienen vuelta atrás son exactamente las que nos hacen saber quiénes somos", concluía Olimpia.