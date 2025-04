Insólito en 'Supervivientes': Los concursantes toman una decisión conjunta que el programa tiene que reprender

Los concursantes de 'Supervivientes 2025' llevan ya más de un mes y medio conviviendo en los Cayos Cochinos y lo hacen en unas condiciones muy duras marcadas por la inestabilidad climatológica. A ello se le suma la falta de fuego a la que los habitantes de Playa Calma han tenido que hacer frente. Sin embargo, éstos apenas se han esmerado en conseguir hacerse con el fuego. Han decidido adoptar una actitud pasiva y esperar a que el programa les facilite la forma de hacerlo. Una actitud que Sandra Barneda ha señalado y criticado.

Dicho repaso por parte de la presentadora se ha vivido en pleno directo de la entrega dominical. Antes de conectar con ellos, Sandra Barneda ha advertido a los espectadores de la que se les venía a los concursantes. "Tenemos una situación extrema. Sin fuego en ninguna de las playas y esta noche les vamos a dar un toque porque los supervivientes no están haciendo nada para evitarlo. Esperan que les demos la cerillita y no se la vamos a dar", ha sido el aviso de la moderadora del debate dominical.

La reprimenda de Sandra Barneda a los concursantes

Poco después, en una primera conexión, Sandra Barneda ha comentado: "Resulta que han decidido que les demos el mechero o la cerilla. Quiero que me expliquéis qué pasa con el fuego. Borja, ¿has dicho que prefieres que os demos la cerilla o el mechero a que os lo demos?". "Como preferir, claro que prefiero porque lo intentamos, nos desgastamos y es que no hay manera. Lo hemos intentado de todas las maneras", se ha excusado el concursante.

Ante ello, la presentadora les ha preguntado: "¿En qué programa estáis? ¿Cómo se llama el nombre del programa? ¿Qué tiene que ver 'Supervivientes' con que os demos al cerillita para el fuego? Mi pregunta es, ¿por qué habéis tomado esa decisión como grupo?". "Ayer lo dijimos de intentarlo hoy, pero ha hecho mucho viento como hoy, pero mañana sí lo intentaremos", ha vuelto a asegurar Borja González.

"A mí me gusta veros y trataros como supervivientes y para eso lo estáis haciendo muy bien. Con esto no os digo que no sea duro porque sé que es muy duro, es más, no lo llegaré a saber hasta que yo un día me encuentre donde estéis vosotros. Lleváis 45 días pero no podéis pensar que os vamos a dar una cerilla o un mechero para conseguir el fuego. De verdad, sois mucho más que eso", ha concluido Sandra Barneda dejando clara la postura del programa.