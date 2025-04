Entrevista: Marta Riesco estrena 'La familia de la tele' y pronuncia si se verá las caras con Rocío Carrasco en TVE

RTVE se prepara para renovar sus tardes con el estreno de 'La familia de la tele', un magacín diario que se estrenará hoy lunes 28 de abril en La 1. Este nuevo espacio, producido por La Osa Producciones, estará presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand. El programa que resucitará el universo 'Sálvame' promete una combinación de corazón, entretenimiento, actualidad y humor, con una clara vocación de servicio público, buscando atraer a una audiencia amplia y diversa. ​

El equipo de colaboradores incluye a figuras reconocidas del panorama televisivo español, como Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Chelo García-Cortés y Marta Riesco. Además, el programa contará con expertos en diversas áreas: el doctor Jesús Sánchez Martos en salud, Marta Verona en nutrición, Luis Quevedo en divulgación científica y Cesc Escolá en deporte, entre otros. ​

Marta Riesco ha hablado en exclusiva con El Televisero de todo lo que vamos a poder ver en este programa, de sus funciones en él, de Jorge Javier Vázquez y de Rocío Carrasco, con quienes mantiene una relación especial y difícil, después de los acontecimientos ocurridos en estos últimos años. ¿Qué opina Riesco del presentador catalán y la hija de Rocío Jurado? Nos lo cuenta, a continuación.

Marta Riesco, llega a La 1 'La familia de la tele', el nuevo programa en el que serás colaboradora ¿Cómo estás?

MARTA - Muy fuerte, es impactante. Estoy fuerte, llena de ilusión, con mucha alegría, muy emocionante todo.

¿En qué se va a diferenciar 'La familia de la tele' de 'Sálvame'?

MARTA - Hombre, creo que va a haber muchísimo más entretenimiento y muchos menos mosqueos, espero. Creo que se apuesta por un entretenimiento desde todas las partes, desde la calle, con las conexiones en directo hasta lo que ocurra en plató, temas de cocina, de jardinería. Creo que van a apostar por absolutamente todo. Van a hacer un buen mix.

Competís en franja horaria contra Jorge Javier, que justo está haciendo máximos históricos

MARTA - A mí me encantaría ganar a Jorge Javier, sería la leche. A mí, personalmente, el tema de las audiencias no me preocupa porque estoy en otra peli, pero es verdad que tiene que ser muy interesante competir de esta manera. Claro, antes en 'Ni que fuéramos' no podíamos competir con nadie y ahora la cosa cambia, cambia mucho.

¿Cuál va a ser tu papel? ¿Te vamos a ver de nuevo de reportera disfrazada?

MARTA - Voy a estar de lunes a viernes de reportera haciendo misiones y como me ha dicho David Valdeperas, dando más vueltas que una peonza. Eso es todo lo que sé a día de hoy, pero sí, estaré en la calle, en la calle, que es lo que realmente quiero y me encanta.

Después de vuestro encontronazo vivido en 'Ni que fuéramos', vuelves a coincidir con Víctor Sandoval. ¿Cómo va a ser esto?

MARTA - Me lo he encontrado abajo, en maquillaje y nos hemos saludado como si no pasara nada. Esto es 'La familia de la tele', ponerse a parir y después... No, al final, yo por lo menos, no me tomé esa bronca que tuvimos de esa manera. Me enfadé en el momento, me sentaron mal las cosas en el momento, pero las cosas pasan, los amigos, los compañeros, los novios, te puedes pelear, te puedes enfadar y después se queda lo importante. Somos como una familia.

¿Qué miembro dirías que es Víctor para ti de familia?

MARTA - Pues sería como el tío que te encuentras en Navidad y que a veces es muy divertido y otras veces le quieres matar, pero siempre te gusta tenerle cerca.

Hay rumores de una posible colaboración de Rocío Carrasco. ¿Temes un posible reencuentro después de todo lo que pasó?

MARTA - No temo para nada un encuentro con ella. Me parece que si cuentan con ella es porque sienten que encaja aquí y hace un buen trabajo. Creo que lo que pasó en mi pasado, ya son tres años de todo lo que ocurrió... Pedí perdón, me dieron una segunda oportunidad y para mí eso ya está fuera de absolutamente todo. Cualquier tipo de malestar mío no lo van a tener, porque al final estoy feliz, estoy en otra etapa, soy otra Marta, pedí perdón, le pedí perdón a ella y creo que en la vida hay que rectificar y seguir adelante.

Podríamos decir que viéndolo ya con tiempo y con un margen, lo ves diferente, ¿no?

MARTA - Totalmente, veo todo diferente. No tiene nada que ver lo que viví con lo que realmente fue y con lo que es.

El otro día justo hablaba con Sofía Suescun y me decía que si iba a haber una sección de mascotas ella quería estar aquí. ¿Tú la ves en 'La familia de la tele'?

MARTA - Sofía es una grande en casi todo lo que hace. O sea, en el entretenimiento es buenísima. Podría hacerlo, por supuesto, lo que pasa que ahora mismo creo que no la dejarían. En Mediaset tendría que elegir, pero bueno, una sección de mascotas aquí se lleva mucho.

¿Crees que va a tener miedo Mediaset?

MARTA - Por supuesto, absolutamente. Creo que cuando estábamos en 'Ni que fuéramos' pensaban que éramos pequeñas hormiguitas y ahora nos vuelven a ver a su altura y cuando ves a alguien a la misma altura y sabes que la gente que trabaja ahí es muy buena porque les conoces, claro que tienes miedo y quien diga que no miente.

¿Qué nos va a sorprender de 'La familia de la tele'?

MARTA - Pues que va a haber unos medios de la leche para hacer cosas infinitas y que todo es pro-espectáculo, pro-entretenimiento y es una apuesta muy grande en todos los niveles y creo que eso es muy sorprendente. Va a ser muy sorprendente que haya tantas cosas por y para el entretenimiento.

¿Se descarta una versión Deluxe en prime time si vemos que 'La familia de la tele' funciona?

MARTA - Pues no lo sé. Podrías preguntarlo. Ahora lo vas a preguntar. Yo no lo sé, ojalá también. Sí, estaría genial. A mí todo lo que sea trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, me encanta.

Cuando salió el fichaje de Broncano para 'La Revuelta', se criticó mucho que su sueldo fuera dinero público. ¿Qué opinas tú o qué le dirías a esta gente que también nos está criticando a vosotros por lo mismo?

MARTA - Bueno, al final yo creo que nosotros somos trabajadores, nos contratan, les gusta lo que hacemos y si han pensado que esto debe ser así, por algo será. Desde luego, confío plenamente en que no se equivocan. Me acuerdo cuando ocurrió todo lo de Broncano con su programa, hubo los mismos rumores y ahora esos rumores se han silenciado. Entonces, yo creo que pasará lo mismo si esto funciona, si hacemos un buen trabajo, como estoy segura que lo vamos a hacer, pasará igual.

¿Crees que se ha silenciado de verdad?

MARTA - Sí, con Broncano ya no hay esa locura que había antes de tanto hate y tantas preguntas que se hacían. Yo creo que la cosa se ha relajado.