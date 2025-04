Entrevista: Inés Hernand señala su audiencia deseada para 'La Familia de la Tele' en TVE y replica así a los críticos

RTVE se ha propuesto revitalizar toda su parrilla, desde la mañana a la noche, con nuevos programas y apuestas. Una estrategia que comenzó el pasado mes de septiembre, con la polémica llegada de 'La Revuelta' de David Broncano al access prime time de La 1. Y esta decisión no pudo ser más acertada.

Por todos ya es sabido que Broncano y su equipo han sido capaces de tumbar a Pablo Motos y 'El HormIguero' en multitud de ocasiones durante la presente temporada. Y aunque Antena 3 ha dado la vuelta a la situación de nuevo, siendo líder cada noche, lo cierto es que 'La Revuelta' se ha asentado en la noche de La 1 con muy buenos datos de audiencia.

Con las noches encaminadas, la dirección de RTVE comenzó hace meses a pensar en la siguiente revolución: fichar al universo 'Sálvame' para las tardes de La 1. Así, después de muchos movimientos que han conllevado el final de 'La Moderna' y 'El Cazador', finalmente, 'La familia de la tele', el magacín diario que acogerá a Belén Esteban, María Patiño y compañía se estrenará el próximo 22 de abril.

Este programa busca ofrecer una combinación de entretenimiento, actualidad y humor, con una clara vocación de servicio público. La conducción estará a cargo de un trío de presentadores compuesto por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, quienes aportarán su experiencia y frescura al formato.

Inés Hernand, conocida por su labor en RTVE Play y su participación en programas como 'No sé de qué me hablas', junto a Mercedes Milá, se une a este proyecto aportando su estilo desenfadado y cercano. Su presencia busca atraer a un público más joven y diverso, consolidando así la apuesta de la cadena por una programación vespertina más dinámica y actual.

En exclusiva, este medio ha podido hablar con ella sobre la llegada de esta particular "familia" a las tardes de La 1, dentro de la cual ya se considera a sí misma como "la prima no binaria", tal y como nos confiesa ella misma en esta entrevista. ¿Qué audiencia quieren conseguir? ¿Buscan ganar en audiencia a Jorge Javier Vázquez? ¡Nos responde a todo!

El programa es una coproducción entre RTVE y La OSA Producciones, la compañía fundada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid, reconocidos por su trayectoria en la creación de formatos televisivos de éxito. 'La familia de la tele' contará con la participación de los colaboradores estrella de la crónica social, como Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval, Chelo García-Cortés o Marta Riesco, entre muchos otros. Además, Belén Esteban tendrá un papel destacado como colaboradora especial, aportando su carisma y experiencia al espacio.

La sintonía del programa estará a cargo del dúo musical Camela, quienes, con más de 30 años de trayectoria, aportarán su característico estilo tecno-pop aflamencado a la cabecera del magacín. Esta elección refuerza la conexión del programa con el público y añade un toque distintivo a la propuesta vespertina de La 1.

Inés Hernand, llega la 'La familia de la tele', el nuevo programa de las tardes de La 1 que presentas con María Patiño y Aitor Albizua

INÉS - Yo tengo que abrazar mucho a El Televisero, porque me entero de todo gracias a vosotros, tengo que decir que os admiro muchísimo.

Nosotros te abrazamos con todo el cariño

INÉS - Hombre, yo ya lo sé. Y 'La familia de la tele', bueno, vaya por delante. Os esperamos ahí haciendo cortecitos todas las tardes.

¿Tú qué miembro de la familia dirías que eres en esta familia?

INÉS - Yo creo que soy la prima binaria, o sea, quiero decir, la que le tiene que explicar un poco... Qué buena pregunta me has hecho, Carmen, querida. La que le tiene que explicar un poco al resto qué es ser no binaria, la que le tiene que hablar de las nuevas identidades, las nuevas fórmulas, las nuevas orientaciones, las nuevas expresiones de género, los sexos y se lo dice a, curiosamente, a todos los tíos y a todos los primos enrollados.

Entonces, intentaré aportar como esta perspectiva un poco más joven. También estas nuevas fórmulas de incluir otro tipo de lenguajes, otro tipo de discursos, otro tipo de reflexiones. Hay gente con la que voy a compartir plató que a lo mejor no tiene una preocupación respecto de la vivienda, pero la realidad es que es una cosa que está en la calle, entonces hablaremos de ello. Sobre todo nos entretendremos muchísimo, habrá risas, habrá cosas de las que podamos aprender mutuamente y eso es lo más interesante que va a ser un programa, yo creo que muy enriquecedor y muy para todos los públicos.

¿Qué audiencia te gustaría tener?

INÉS - Yo creo que como todo el mundo, un 25% de audiencia. A ver, tenemos la franja de competencia bastante fuerte. Jorge Javier y Sonsoles Ónega, entonces no es ninguna tontería. Pero bueno, sencillamente, lo que buscamos también nosotros es atraer a nuevo público. Mira, sinceramente, porque ellos también arrastran su audiencia, que hemos visto que también era amplio desde 'Ni que fuéramos' y era todo digital, así que ojalá esa gente se anime y venga a la televisión, porque hay una cosa que yo digo, lo digital a veces fragmenta, pero la tele siempre une. Entonces, ojalá sea un programa para dejar ahí de fondo, cariño mío, y tú ir subiendo y bajando el volumen en función de quién esté.

Se criticó mucho el fichaje de Broncano porque su sueldo procede de dinero público, también lo han hecho contigo y lo han hecho con tus nuevos compañeros.

INÉS - Bueno, entiendo que se someta a crítica. A ver, me parece un argumento fácil, hacer crítica a lo público, con los personajes que ponen la cara respecto del entretenimiento creo que es lo más evidente, pero creo que no es lo más profundo del debate que tiene que ser en torno a lo público. Si te preocupa lo público, te tiene que preocupar la gente que gestiona lo público, los dirigentes políticos, qué está pasando incluso a nivel internacional, con lo público que también te afecta. Y, bueno, que se sepa también que el 80% de los españoles reciben más de los impuestos que dan a lo largo de su vida en España, como dato. Entonces, en definitiva, yo creo que 'La familia de la tele' forma parte de una elección que va con una licitación pública, que yo creo que se han seguido todos los pasos jurídicos correspondientes para poder nosotros estar ahí y que sencillamente es lo que es. Igual que hay una obra de teatro en tu pueblo y tú dices: "Pero bueno, esta obra que hay aquí yo no la he votado". Bueno, pero usted ha votado a ese dirigente para que esté esta obra. Entonces, es lo que hay.

Si esto funciona, ¿te ves en un 'Deluxe' en prime time?

INÉS - No, hombre, porque el 'Deluxe' ya está extinto. En vez de 'La familia de la tele', se tendría que llamar 'El primazo'. 'El primazo', los viernes por la noche. Sería divertidísimo. Bueno, a ver, yo, chicas, la verdad es que, pasándome lo que me está pasando a nivel profesional, yo no puedo ni dibujar qué va a pasar en los próximos tiempos, pero incluso un poco a nivel global, te diré, porque está todo como de pelos de punta.

Inés, muchas gracias, mucha suerte en esta familia

INÉS - Se os quiere muchísimo. Gracias por vuestra labor. Vivan los medios digitales, se os quiere mucho.