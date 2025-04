Belén Esteban paga estas serias consecuencias desde el apagón y la maldición de 'La familia de la tele'

Pasó casi un día completo hasta que todas las zonas de España recuperaron el suministro eléctrico y la comunicación por completo desde la llegada del gran apagón. Sin embargo, como la propia Belén Esteban ha denunciado en sus redes sociales, algunos municipios continúan experimentando dificultades. La televisiva ha elevado una queja a su compañía telefónica por su ineficaz servicio en Paracuellos del Jarama durante estos días de incertidumbre.

Aunque este lunes la princesa del pueblo debería haber estado desfilando por Prado del Rey en una carroza para celebrar la llegada definitiva de 'La familia de la tele' a La 1, el destino ha querido que el nuevo formato tenga que esperar una semana más para su estreno. Y no todas sus estrellas están gestionando igual de bien la espera.

Belén Esteban hace un llamamiento público por la insostenible situación que vive desde el lunes: "Una solución ya"

Mientras que Inés Hernand o María Patiño ya han compartido en redes sociales publicaciones y mensajes sobre los dos accidentados estrenos y la mala suerte que les rodea de cara a la tercera fecha, Belén Esteban se ha mantenido en silencio por un motivo muy distinto: la falta de conexión wifi y cobertura. Así, la colaboradora estrella del nuevo programa de La 1 no ha dudado en tomar sus redes este miércoles para denunciar la desesperante situación que están viviendo en su municipio.

(con todos mis respetos a Groenlandia) pic.twitter.com/9VMwBeBo3M — txamø (@chamonoexiste) April 30, 2025

"Vivimos en Paracuellos del Jarama, no en Groenlandia (con todos mis respetos a Groenlandia). Desde el lunes no tenemos internet ni wifi", comenzó explicando en un mensaje dirigido a la compañía de telefonía móvil Orange, esgrimiendo una tajante queja por la gestión de dichas incidencias. "Pido por favor que cuando llamemos no nos pongan con máquinas o lo que sea para hablar, no podemos ni hablar con operativos", espetó la televisiva.

"Por favor, una solución ya", terminó sentenciando Belén Esteban en una de sus más recientes historias de Instagram. Precisamente esta desaparición de la cobertura y la conexión a internet de estos días, acompañado al masivo eléctrico que se extendió a lo largo del lunes, propició la decisión de aplazar una vez más el estreno del nuevo magacín que LA OSA Producciones tiene completamente preparado para lanzar a emisión.

La nueva fecha de estreno de 'La familia de la tele'

Si bien su fecha original de llegada del 22 de abril quedó descartada por el fallecimiento del Papa Francisco, cuando este 28 de abril su futuro volvió a quedar en el aire por el apagón, muchos se preguntaron si finalmente probarían una tercera vez para celebrar el esperado desfile que llevan anticipando casi un mes. Y RTVE ha confirmado que, sí o sí, las nuevas estrellas de las tardes llegarán en carroza a su nueva casa el próximo lunes 5 de mayo, si todo sale según lo previsto.