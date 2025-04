Avance del capítulo de 'Sueños de Libertad' del martes 22 de abril: la fuerte traición de María

Tras regresar a la parrilla de Antena 3 este lunes después de su parón el Viernes Santo; 'Sueños de libertad' seguirá ofreciendo nuevos capítulos en la sobremesa de Antena 3. Unos episodios que estarán marcados por la llegada del inspector Ángel Ruiz, el detective privado que contrata Damián para buscar trapos sucios de don Pedro.

Así, el actor Rafael Rojas ('Amar es para siempre') se incorpora al reparto de 'Sueños de libertad' sumándose a los últimos fichajes de Oriol Tarrasón, Jaime Gutiérrez y Pedro Freijeiro.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', la vida de Luis pendía de un hilo tras tener que volver a ser operado. Don Agustín acudía al hospital para interesarse por su estado y acompañar a Digna, que no para de sentirse culpable al sentir que Dios la está castigando por haber estado implicada en la muerte de Jesús. Pero el párroco trataba de quitárselo de la cabeza.

Por su parte, Damián movía ficha en su guerra empresarial contra don Pedro y se citaba con el antiguo socio de Carpena, que le contaba lo que él ya sabía y es que el nuevo director de Perfumerías De La Reina es alguien sibilino y sin ningún escrúpulo. Paralelamente, don Pedro le encargaba a Tasio que se encargue de la presentación del proyecto de las bases americanas en la junta, algo que no agradaba nada a Joaquín. Y después Carpena trataba de minar a Andrés y le obligaba a revisar el plan de seguridad de la empresa por lo sucedido con Luis.

Mientras, en la tienda, la venta a domicilio sufría un problema pues una de las operarias no se presentaba en su puesto. Y es que parece que don Agustín ha conseguido que algunas de las mujeres se nieguen a seguir con el proyecto. Y para no dejar sola a Carmen, Claudia y Fina se proponían ayudarla.

Luis conseguía sobrevivir a la operación. No obstante, hay gran preocupación en Luz y en el doctor Herrera por las graves consecuencias que puede haber acarreado la cirugía y qué secuelas puede haber dejado. Tras regresar del quirófano, y pese a estar inconsciente, Joaquín no dudaba en hablar con su hermano y se desahogaba con él confesándole el dolor que tiene porque no podrá ser padre por la enfermedad de Gema. Una conversación que su mujer escuchaba.

En la mansión, María y Begoña volvían a chocar por el tipo de educación que tiene que recibir Julia después de que la niña no haya sido la elegida para ser la Cenicienta en la obra que están preparando. Y por otro lado, Manuela se preparaba para su primera cita con Gaspar y Claudia optaba por tener un detalle con su tía.

Finalmente, Digna tenía una pesadilla y revivía todo lo que pasó con la muerte de Jesús. A la mujer le sigue persiguiendo la culpa. Tras verla agitada, Damián trataba de tranquilizarla y ambos se terminaban fundiendo en un abrazo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 292 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 22 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 292 de 'Sueños de libertad'

Tras la incertidumbre, Luis despierta de la segunda operación y Luz no puede contener la emoción ante el temor porque no saliera de la cirugía. Pero la felicidad en él y Luz aumenta cuando descubren que Luis ha recuperado el olfato. Algo que devuelve algo la esperanza a los Merino.

Por su parte, Tasio está muy nervioso pues es el encargado de presentar el proyecto de venta en las bases americanas y de defenderlo en la junta de la empresa. Para tratar de animar a su marido, Carmen opta por tener un bonito detalle con él: un traje nuevo.

Paralelamente, Andrés trata de presionar a María para que apoye a los De La Reina en la votación para proteger los intereses de Julia. Después, la mujer de Andrés se reúne con don Pedro y le revela que Damián se ha reunido con su antiguo socio y Carpena trata de que ella vote a favor del proyecto.

Finalmente, María, que es quien tiene la última palabra en la junta, no duda en apoyar el proyecto de venta en las bases americanas dando la espalda a los De La Reina. Tras la junta, Damián no duda en encarar a su nuera por como está manejando el legado de su nieta y María no se achanta y le deja claro que actuará siempre por su propio interés como hacía Jesús.

Tras conseguir operar con éxito a Luis, el doctor Herrera decide enfrentarse a su adicción al éter para retomar el control de su vida y de su vocación. Por otro lado, Digna habla con Gema y Luz para contarles la propuesta de matrimonio de don Pedro para conocer su opinión. Y tras la charla con sus nueras, Digna toma la última decisión y le confiesa a don Pedro que no puede casarse con él por ahora pero sí quiere seguir teniendo una relación con él.