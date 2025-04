Avance de 'Una nueva vida', capítulo del domingo 27 de abril: Un trágico accidente y el giro de Seyran y Ferit

Antena 3 sigue emitiendo este domingo 27 de abril un nuevo capítulo de 'Una nueva vida', su serie turca para el último prime time de la semana a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la serie ha llegado a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la primera temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la ficción.

En el capítulo de 'Una nueva vida' del pasado domingo, Ferit y Seyran se divorciaban oficialmente. Al salir del juzgado, ambos prestaban declaración ante los medios de comunicación y Seyran perdía el conocimiento. Ferit la cogía en brazos muy preocupado, pero Halis le obligaba a marcharse, pues ya habían roto su matrimonio.

Seyran se recuperaba en casa, pero estaba muy afectada porque seguía enamorada de Ferit, mientras que este no paraba de llamarla para saber si estaba bien.

Ferit se desesperaba al no tener noticias de Seyran, así que se emborrachaba y salía a buscarla, desobedeciendo así las órdenes directas de su abuelo. Ferit aparecía en casa de Seyran y ambos se abrazaban, pero Kazim le echaba al momento.

Suna se preparaba para casarse con Saffet y ser infeliz toda su vida, mientras que Abidin no quería seguir viviendo si no puede estar con ella, por lo que tomaba la decisión más arriesgada de su vida, con tal de que sus caminos no se separen.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del trigésimo tercer episodio de la nueva serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 33 de 'Una nueva vida'

Suna y Seyran huyen de la boda junto a Ferit y Abidin. Los cuatro consiguen escapar de los Ihsanli y compran unas tiendas de campaña para pasar la noche en el bosque y que nadie les encuentre.

Ferit y Seyran se echaban mucho de menos y se declaran su amor. Los Korhan están preocupados por Ferit y esperan encontrarle antes que los hombres de Saffet.

Fuat descubre dónde está su hermano, ya que recuerda que él y Ferit pasaron mucho tiempo en el bosque de niños y dijeron que volverían cuando se quisieran escapar.

Fuat y Asuman encuentran a las dos parejas y les dan una bolsa llena de dinero para que puedan comenzar una nueva vida. Ferit está muy agradecido y emocionado con su hermano, pero un trágico accidente de coche acaba con toda su ilusión.