Avance de 'Una nueva vida', capítulo del domingo 20 de abril: el desmayo de Seyran y una decisión arriesgada

Antena 3 sigue emitiendo este domingo 13 de abril un nuevo capítulo de 'Una nueva vida', su serie turca para el último prime time de la semana a partir de las 22:00 horas.

En el capítulo de 'Una nueva vida' del pasado domingo, Ferit pedía matrimonio a Pelin para hacer daño a Seyran. Y es que está totalmente desquiciado desde que firmaron los papeles del divorcio porque sigue muy enamorado de ella.

Seyran se rompía al descubrir que Ferit se va a casar con Pelin y le buscaba para preguntarle si es verdad. Tras la conversación, ambos se iban llorando y visiblemente afectados.

Suna estaba muy agobiada al pensar que su boda con Saffet está cada vez más cerca. No dejaba de lamentarse mientras se probaba vestidos de novia, incluso llegaba a perder el conocimiento.

Ferit y Seyran llegaban al juzgado para acabar con su matrimonio definitivamente. Los dos debían responder si quieren divorciarse. Además, les acompañaban sus familias y los Ihsanli.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del trigésimo segundo episodio de la nueva serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 32 de 'Una nueva vida'

Ferit y Seyran se divorcian oficialmente. Al salir del juzgado, ambos prestan declaración ante los medios de comunicación y Seyran pierde el conocimiento. Ferit la coge en brazos muy preocupado, pero Halis le obliga a marcharse, ya que han acabado con su matrimonio.

Seyran se recupera en casa, pero está muy afectada porque sigue enamorada de Ferit, mientras que este no para de llamarla para saber si está bien.

Ferit se desespera al no tener noticias de Seyran, así que se emborracha y sale a buscarla, desobedeciendo así las órdenes directas de su abuelo. Ferit aparece en casa de Seyran y ambos se abrazan, pero Kazim le echa al momento.

Suna se prepara para casarse con Saffet y ser infeliz toda su vida, mientras que Abidin no quiere seguir viviendo si no puede estar con ella, por lo que toma la decisión más arriesgada de su vida, con tal de que sus caminos no se separen.