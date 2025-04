Alerta roja en 'Supervivientes 2025' con la petición de abandono de esta concursante tras una situación crítica

'De Viernes' emitía anoche unas imágenes inéditas de última hora sobre 'Supervivientes 2025' con el sobrecogedor estado de Laura Cuevas. La secuencia, durísima, muestra a la concursante fuera de sí pidiendo salir del concurso urgentemente ante su crítica situación en el Palafito, plataforma en la que permanece aislada y sin poder moverse.

Santi Acosta, el presentador, pedía atención antes de dar paso al desgarrador vídeo. "Yo me voy de aquí ya, me voy para España. No quiero más nada ya, me quiero ir de aquí. No aguanto más. De verdad que no aguanto más aquí", gritaba la participante sin consuelo alguno.

"Cada día tengo menos comida en el estómago. No puedo más, me voy ya. No quiero nada, de verdad. Me voy. Es que no quiero ni hablar con nadie, lo que quiero es taparme la cabeza para no ver a mi alrededor. No aguanto más joder. Estoy como un perro aquí", clamaba Laura Cuevas con queja a 'Supervivientes 2025' por el estado tan calamitoso en el que vive.

Recordemos que la subsistencia de Laura depende de la caridad de sus compañeros de playa calma y playa furia como parásito que es. Y, al parecer, apenas le están ofreciendo comida. Algo que le está afectando mucho y que le ha minado esta semana.

Compañeros como Carmen Alcayde, que ahora le acompaña en ese lugar, o Álex Adróver tratan de calmarla sin éxito tal y como se ha podido ver en esas imágenes emitidas en 'De Viernes'. "Por supuesto que me voy a ir. Estoy teniendo con mi hija unas pesadillas horrorosas. Estoy fatal y no digo ni la mitad de lo que estoy pasando aquí porque no lo quiero ni vocalizar", remata una Laura Cuevas abatida que ha hecho activar todas las alarmas a la organización de 'Supervivientes 2025'.