TVE ficha a Chanel para Eurovisión 2025 con esta importante misión ante la candidatura de Melody

Hace tres años que España vio el sueño de ganar Eurovisión muy cerca gracias Chanel Terrero. La ganadora del primer Benidorm Fest nos devolvió la ilusión y ahora vuelve al universo de Eurovisión. Y es que la cantante ha sido la elegida por TVE para ser la portavoz de los votos de España en esta edición en la que participa Melody con 'Esa Diva'.

De esta forma, Chanel tomará el relevo de Soraya Arnelas, que fue la encargada de trasladar los votos de España en la pasada edición del festival. La extremeña anunció los votos desde Benidorm, el mismo enclave en el que los otorgó Ruth Lorenzo en 2023.

Chanel será la portavoz del jurado de España y dará los puntos en #Eurovision2025✨



▶️ https://t.co/kaPmeaKBTP pic.twitter.com/MVlR1ZIepT — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) March 25, 2025

Con este fichaje, Chanel Terrero regresa a Eurovisión después de que el pasado año ya participara en un número musical especial. Para ella es una oportunidad muy importante. "Estoy muy feliz y muy pletórica de estar en casa otra vez y de esta manera", confesaba muy emocionada. "Estar aquí significa el principio de un camino muy largo, muchísimo amor, muchísimo aprendizaje vivido y muchísima gente que me ha apoyado", añadía.

Después Chanel hacía referencia a que lleva un año sin sacar nueva música pero no por ello ha estado parada. "En todos los artistas, cuando uno está trabajando de puertas para adentro, parece que estás apartado. Pero en mi caso ha sido un camino muy fructífero. Tengo una propuesta, estoy feliz con las canciones que tengo", reconocía durante la rueda de prensa.

"Tengo cosas que contar. Una propuesta musical que casa con mi situación. Vengo guerrera y con ganas de cantar y dar el show", avanzaba Chanel durante la presentación en la que se ha dado a conocer su fichaje como portavoz de España.

Tras ello, María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, le preguntaba cómo era "escribir su nombre en oro". "Hemos escrito mi nombre. Todo lo que habéis visto no es trabajo de un día, sino de un aprendizaje, de formarme, pero también el trabajo de muchísima gente, de personas que no se ven, todas las personas hicieron que ese nombre brillara de color oro", reconocía ella.

Y parafraseando una parte de "Esa diva", la canción con la que Melody nos representará el próximo 17 de mayo en Basilea, María Eizaguirre destacaba que Chanel "resurge con más fuerza que un huracán".

Chanel y Melody, dos "divas poderosas"

Y como no podía ser de otra forma, TVE ha juntado a las dos divas que representarán a España en Eurovisión 2025: Chanel como portavoz y Melody como nuestra candidata a la victoria. "Te puedo decir que llevas mucha carrera. Disfrútalo, solo pasa una vez en la vida, tienes el apoyo de toda España y lo vas a gozar muchísimo", le aconsejaba Chanel a Melody.

"He tenido el honor de poder trabajar con ella y me encanta todo lo bueno que le ha pasado. Es un momento para hacer reflexión de que el artista se ve en el escenario. Has demostrado lo que eres y me encanta, porque a veces nos precipitamos en comentar y hablar", recalcaba por su parte la andaluza sobre la portavoz de los votos.