Sonsoles Ónega tiene que censurar a Miguel Lago y le reprueba en directo su actitud: "Me niego"

Este martes, la Unión Europea anunciaba que los estados miembros deberían elaborar un kit de supervivencia de 72 horas para que los ciudadanos puedan hacer frente a cualquier crisis bien sea una guerra o una nueva pandemia. Y por ello, Sonsoles Ónega recibía en plató este miércoles a un "preparacionista" ante un Miguel Lago que impugnaba lo emitido.

Así, Sonsoles Ónega daba la bienvenida a Jaime Carvajal, un experto en guerras y crisis de emergencia, para enseñar cómo se podían preparar estos kits de supervivencia. "Ya no solo me refiero a un acontecimiento bélico, sino a eventos como la DANA, el Covid, el terremoto de Lorca… Hay numerosos casos que dejan claro que es importante prepararse para la sucesión de tragedias de ese calado", trataba de explicar el preparacionista en 'Y ahora Sonsoles'.

"Es recomendable comprar pastillas potabilizadoras de agua, o lejía, que también hace esa función, y saber cómo hacer fuego. Un saco de dormir, porque es importante evitar la hipotermia al caer la noche", explicaba Jaime Carvajal. "Hay acontecimientos que no están muy lejos y debemos prepararnos", añadía ante un Miguel Lago que ponía gesto de no estar de acuerdo.

Después de mostrar cómo se podía hacer fuego o todo tipo de materiales necesarios para sobrevivir durante 72 horas, Jaime Carvajal defendía lo importante que es concienciar a los ciudadanos. Pero Miguel Lago no estaba de acuerdo en lo que estaban haciendo en el programa de Sonsoles Ónega.

Miguel Lago impugna a un invitado y Sonsoles Ónega se enfrenta a él

"Deberíamos aprender de supervivencia", comentaba Sonsoles Ónega antes de despedir a su invitado. "En absoluto, no lo creo", le contestaba Miguel Lago. "Me niego, ¡no lo escuchéis! ¡No estoy de acuerdo para nada!", soltaba el cómico impugnando lo que se había emitido en el programa de Antena 3.

"No hagáis ni caso", repetía una y otra vez Miguel Lago cuando la presentadora trataba de decir que era importante escuchar a personas como Jaime Carvajal. "Eso es una frivolidad", le espetaba entonces Sonsoles. Pero Lago no era el único en cuestionar lo que estaban haciendo pues Nacho Gay se sumaba a él asegurando que "en lugar de meter miedo a la gente con estas cosas es mejor que dedique el tiempo a evitar guerras y en lugar de estas tonterías".

Unas palabras que provocaban que Sonsoles Ónega se indignara contra ellos. "No digamos que son tonterías por favor", defendía la presentadora. "Yo no voy a decir que sean tonterías pero yo ya viví en el año 2020 colaborar a los discursos del pánico y estoy cansado de que salga la Ursula Von Der Leyen a decir que vamos a morir todos", aseveraba Miguel Lago.

"Uy negacionistas de la prevención", les replicaba Sonsoles Ónega a sus colaboradores. "Es que a la gente le gusta aterrorizar", comentaba Carmen Lomana a lo que Lago añadía que totalmente. "¿Miguel lo dices de verdad?", le cuestionaba la presentadora. "Totalmente. Este tipo de mensajes a la población hacen más mal que bien. Yo no caigo otra vez en alarmar al personal", sentenciaba. "Yo no sabía que estaba rodeada de negacionistas, yo me tomo muy en serio la advertencia", concluía Sonsoles censurando a su equipo.