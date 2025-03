Risto Mejide no se muerde la lengua con Ayuso en plena polémica y le da la estocada con estas palabras

Este martes, 18 de marzo, 'Todo es mentira' ha abordado, entre otros asuntos, la conferencia que Isabel Díaz Ayuso ha dado en Londres, donde la presentaron como una de las referentes políticas liberales, comparándola incluso con Margaret Thatcher. Tras escuchar su discurso, con algunas palabras en inglés, Risto Mejide no ha podido evitar dar su opinión al respecto.

Y es que, aunque su discurso fue mayoritariamente en español, el inglés de la presidenta de la Comunidad de Madrid dejó mucho que desear. Las reacciones no se hicieron esperar y las redes sociales se llenaron de memes y críticas hacia la política del PP. "Lo único que no puede hacer es pronunciar un discurso de apertura con fluidez ante cientos de personas en un idioma extranjero, así que, por favor, póngase los auriculares para la traducción", comentaba Marta Flich antes de dar paso al vídeo de Ayuso.

Risto Mejide, muy crítico con el inglés de Ayuso

Tras escucharla, Risto Mejide empezaba reconociendo: "No sé yo quien critique a un político que intenta hablar inglés…". Pero tras dar paso a los colaboradores de la mesa, volvía a tomar la palabra para mostrar su opinión: "Me vais a permitir unas trazas de demagogia… Lo que no puede ser es que para ser camarero en Benidorm te estén pidiendo cinco idiomas perfectamente y para ser presidente de la Comunidad de Madrid no te pidan inglés".

Además, Risto Mejide agradecía tener un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez, que no necesite traducción en inglés, ya que lo habla con fluidez. "Eso genera una serie de sinergias a la hora de hablar directamente con los otros líderes que nos benefician a todos. Les va mucho en el cargo el poder hablar directamente con un mandatario y no necesitar un traductor", aseguró el publicista.

Por último, dejaba claro que "estas cosas le ponen en evidencia. Lo mismo que ha ido a firmar a Londres, que lo firme aquí. Habla en castellano y todos contentos", sentenció el conductor de 'Todo es mentira'.