Risto Mejide pone los puntos sobre las íes a una colaboradora de 'Todo es mentira': "No te lo voy a permitir"

Este jueves, Risto Mejide ha tenido que ponerse serio en 'Todo es mentira' y pararle los pies a Ana Vázquez, diputada y secretaria de Interior del PP y habitual colaboradora del programa, por lo que ha llegado a soltar en plena discusión con Sarah Santaolalla.

Todo se producía en pleno debate sobre el informe que ha enviado la Generalitat recogiendo imágenes de las cámaras de seguridad para demostrar y acreditar que Carlos Mazón llegó al CECOPI a las 20:28h tal y como el presidente de la Generalitat Valenciana aseguró este miércoles.

"Este es el manual de la izquierda para aprovechar una tragedia. Esto me recuerda a cuando fue el Prestige, aquel diputado del PSOE, Carmona que tuvo que dimitir porque dijo si para ganar las elecciones ojalá se hundiera otro Prestige. Ese es el manual de la izquierda, volvemos al lodo y a echar mierda y eso es en lo que vosotros os envolvéis", defendía Ana Vázquez ante Risto Mejide y el resto de colaboradores.

"Planteasteis una narración desde el minuto 1 que era lo de la comida y ahora vais con el CECOPI", aseveraba mientras que Sarah Santaolalla le replicaba al decirle que por qué hablaba en plural. "Son tantas las mentiras que estáis vertiendo desde el minuto uno, no estaban ni el presidente de la Confederación Hidrográfica, ni el Secretario de Estado de Medioambiente ni Sánchez que fue y no volvió a pisar Valencia...", sostenía Ana Vázquez.

Risto Mejide frena en seco a Ana Vázquez tras insultar a Sarah Santaolalla

Al escuchar a su compañera, Sarah Santaolalla le recordaba que son "competencias autonómicas". "Te digo una cosa, léete la ley de emergencias, creo que no tienes ni puta idea'', le espetaba Ana Vázquez a la periodista provocando que Risto Mejide le llamara la atención y le dijera que por favor tuviera cuidado con sus palabras.

Tras terminar su argumento, Risto Mejide tomaba la palabra para frenar a su colaboradora. "Te agradecería una cosa Ana, aquí se puede discutir de todo, pero no se puede descalificar a las personas", le cuestionaba el presentador mientras Ana Vázquez trataba de defenderse asegurando que es que su compañera no sabía de lo que hablaba. "Escúchame, tú puedes argumentar lo que quieras como haces siempre, pero lo que no te voy a permitir es...", incidía el presentador.

"Bueno pues retiro eso", le contestaba Ana Vázquez animando de nuevo a Sarah Santaolalla a que se leyera bien la ley mientras que la periodista le contestaba que había soltado una mentira. "Eres una manipuladora", le decía la política del PP a su compañera. "Tú sigue insultando", se defendía Santaolalla.

Finalmente, Risto Mejide paraba el cara a cara entre sus colaboradoras para cambiar de tema. "Vamos a dejar este tema compañeras, por favor", solicitaba el presentador mientras ellas seguían a la gresca. "Vamos a dejar este tema e iba a decir que vamos a otra cosa más ligera, pero no porque vamos a hablar de Monedero", concluía el conductor de 'Todo es mentira'.