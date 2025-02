Risto Mejide para los pies de raíz a un colaborador por lo que se atrevió a insinuar en 'Todo es mentira'

Este martes, 25 de febrero, Risto Mejide ha entrevistado en directo en 'Todo es mentira' al secretario general del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano, que además es colaborador del programa. Lo hizo el día después de la polémica salida del novio de Isabel Díaz Ayuso de los juzgados, donde declaró por un supuesto delito de fraude fiscal.

A su salida, Alberto González Amador sufrió un pequeño golpe en la cabeza al darse con un cámara, que ha chocado contra una farola de forma accidental cuando le abordaban los periodistas. Ante esto, la presidenta de la Comunidad de Madrid recriminó a la Delegación del Gobierno en la región la falta de un dispositivo de seguridad. Incluso llegó a asegurar que su pareja había sido "agredido", culpando, además, al Gobierno de España.

Sobre toda esta polémica ha preguntado Risto Mejide a Alfonso Serrano, con el que ha conectado en directo desde el plató de 'Todo es mentira', dando pie a un rifirrafe entre ambos. "Yo es que creo que la agresión es todo, desde el minuto uno, no es solo el choque con la cámara. Aquí está ocurriendo algo, ¿sabes cómo no pasaría nada? Si efectivamente al novio de la presidenta de la Comunidad le hubieran puesto un dispositivo como la mujer del presidente del Gobierno que entra por el garaje, o el fiscal general el otro día que entraba por la puerta principal…", se quejaba Serrano.

Risto Mejide sale en defensa de los periodistas: "Están haciendo su trabajo"

"La presidenta ha salido a decir que ha sido agredido. Lo ha calificado de agresión. Aquí nos pasó también con Inda", le recordaba Risto Mejide. Ante las negativas del político, el publicista no dudaba en pararle los pies: "Solo ves lo que te interesa, luego se interesa por él. La prensa estaba ahí porque está haciendo una labor para la sociedad. Es un derecho de los españoles, es de interés general. Artículo 20 de la Constitución".

Sin embargo, el secreto general del PP en Madrid iba más allá, culpando a los medios de comunicación de lo ocurrido. "Si los cámaras tuvieran el mínimo respeto, yo no digo el mismo que a la mujer del presidente del Gobierno o al fiscal general del Estado, la milésima parte del respeto… es que no le dejaban ni andar, ni adentrar, ni salir…", proseguía.

Sin embargo, Risto Mejide no estaba para nada de acuerdo con él, como así se lo hacía ver. "Aquí hay un compañero cámara que está haciendo su trabajo como se hace todas las semanas, en todos los juzgados, cuando acude Amargo, cuando acude Errejón, cuando acude quien sea. Van ahí y toman la imagen porque trabajan haciendo eso. Que se haya tropezado y que haya golpeado sin querer al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid no me parece como parra hablar de una agresión", sentenció el presentador del programa de Cuatro.