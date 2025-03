Antonio Naranjo, en el punto de mira de 'Todo es mentira' por lo que se insinúa de su puesto en Telemadrid

A partir de ahora, además de continuar con su puesto habitual en 'En boca de todos', Antonio Naranjo estará compitiendo contra David Broncano cada noche desde Telemadrid. El presentador se estrenará el próximo lunes en 'El análisis diario', un nuevo espacio de access prime time que ha levantado alguna que otra pulla este miércoles cuando el periodista visitó el plató de 'Todo es mentira'.

El también colaborador de Nacho Abad coincidirá de lleno con la emisión de 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' cada noche en este espacio de emisión diaria. Se trata de un formato centrado en tertulia política y social que ocupará el hueco originalmente destinado a 'Juntos', que brevemente fue cubierto por el concurso 'Alta tensión'.

'Todo es mentira' señala a Antonio Naranjo por su salto a Telemadrid con programa propio

Y durante su última visita a 'Todo es mentira', sus compañeros de mesa no dudaron en poner el foco en su reciente salto de rango. Antonio Naranjo se encontraba repasando las últimas novedades del 'caso Koldo' y la implicación Luis Ábalos. "La primera, el señor Ábalos colocaba a compañeras, amigas, fijas discontinuas… En empresas públicas. Nadie se dio cuenta que la novia de Ábalos iba a currar", subrayó el periodista.

Tras insistir en "la complejidad" de la trama sobre la que debatían, aseguró que toda esta problemática, sumada a las negociaciones del gobierno con las distintas comunidades, va a ser "la bomba para Pedro Sánchez". "Tiene muy mala pinta. Una cosa es la responsabilidad penal y otra es la responsabilidad política. En este país, se ha cambiado el Gobierno al entender que existía una responsabilidad política del anterior presidente en casos de corrupción de gente a la que no conocía", sentenció Naranjo.

Ante su contundente análisis, Virginia Reazu no salió de su asombro para lanzarle una pulla a Antonio Naranjo. "Te van a dar otro programa en Telemadrid", bromeó la colaboradora, haciendo referencia al espacio que comenzará a conducir el próximo 10 de marzo, como si fuese un regalo del Gobierno de Ayuso por ser azote de Sánchez. Ahí quedó la insinuación. "Son cosas que están en fase de instrucción, no quiero comentar nada, no quiero sentenciar a nadie, pero…", añadió Marta Flich poniendo el foco de nuevo en el tema que estaban tratando.

Así, el periodista pasará a conducir su propio espacio tras años como colaborador en distintos programas de Mediaset y Atresmedia como 'La Roca, 'En boca de todos', 'Y ahora Sonsoles' o 'Todo es mentira'. Al igual que Broncano y Motos, la emisión diaria está fijada de lunes a jueves, y formará tándem junto a Mónica Martínez, con quien dirigirá la mesa de debate que armarán cada noche, conformada por periodistas especializados en política.