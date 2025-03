Quién es Samya, la concursante marroquí de 'Supervivientes 2025' tras su polémico paso por 'MasterChef'

Samya Aghbalou, la participante más controvertida de la última edición de anónimos de 'MasterChef', donde se dio a conocer, es una de las concursantes de 'Supervivientes 2025'. "Vengo a dar toda la chispa y caña posible", dijo en su vídeo de presentación, siendo toda una declaración de intenciones.

Samya, que es de origen marroquí pero lleva en España desde los cuatro años y está afincada en Cantabria, participó en el talent culinario de TVE, que le ha servido para dar el salto a los Cachos Cochinos de Honduras llena de ilusión y ganas.

Está casada, es amante del diseño de joyería -teniendo incluso alguna colección propia- y ama también a los animales por encima de todo, especialmente a los gatos. También es muy activa en las redes sociales, donde cuenta con casi 26.000 seguidores y 12.000 seguidores en Instagram y TikTok, respectivamente.

Samya Aghbalou seguirá así los pasos de Miri Pérez-Cabrero, exconcursante de la última edición de 'Supervivientes', o Carlos Alba, además del fallecido José Luis Losa, que ganó la edición de 2017. Se confirma que 'MasterChef' se ha convertido en una cantera para los reality shows de Mediaset.

Un talent de cocina donde Samya destacó por no callarse nada y decir las cosas a la cara, siendo muy directa con su pensamiento y en su toma de decisiones y generando grandes polémicas. También tuvo un paso por el programa accidentado cuanto menos. Pese a su escaso nivel culinario, la nueva concursante de 'Supervivientes 2025' se alzó como una de las finalistas, pero fue expulsada de la gran final tras provocar un incendio que casi quema la cocina del restaurante ABaC de Jordi Cruz.

"¡Vengo a darlo todo!": fueron las palabras de Samya Aghbalou en su vídeo presentación, eufórica total. No obstante, la joven tiene miedo a todo tipo de bichos, no sabe nadar, tiene vértigo para las pruebas, no soporta la convivencia y no piensa pescar. El show con ella está más que garantizado.

Además, su vídeo de presentación, en este caso de 'MasterChef', generó revuelo cuando los jueces le preguntaron por sus costumbres musulmanas. "¿Comes cerdo? ¿Eres musulmana?", trataba de averiguar Jordi Cruz. "A ver yo soy musulmana pero de vez en cuando. Por ejemplo, yo cuando me voy de fiesta me apetece beber y, luego, lo de rezar a mí cinco veces al día todos los días del año pues me parece mucho. Entonces yo cuando me encuentro mal digo: 'ay Dios mío cúrame'", explicó

Tras ello, era Pepe Rodríguez el que le preguntaba si hacía el ramadán. "Pues eso de vez en cuando", soltaba ella provocando de nuevo la risa de los jueces. "Intermitente, hace el ramadán intermitente", apostillaba Samantha Vallejo-Nágera. Un vídeo que superó el millón de visualizaciones en TikTok.