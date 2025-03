'La Moderna', avance últimos capítulos del 3 al 7 de marzo: El giro final con Maruja y Emiliano y el futuro de Fermín

'La Moderna' está a punto de despedirse para siempre de la audiencia tras tres temporadas. De hecho, TVE ya anuncia la última semana de la serie ante la revolución que prepara en su parrilla vespertina a partir de la semana que viene con el adelanto de horario de 'Valle Salvaje' a las 16:15 horas.

De esta forma, los cinco últimos episodios de 'La Moderna', que tendrán una duración de apenas 35 minutos, se emitirán la próxima semana a partir de las 17:05 horas justo antes de 'La Promesa' y tras la nueva era de 'Valle Salvaje'.

En el capítulo de de este viernes, Emiliano conseguía que sus hijos Paula e Iván se marcharan de casa con gran preocupación por el estado de Maruja. Asimismo, el empresario le dejaba claro a Pepita que no quiere estar más tiempo en su casa por si Maruja puede emprenderla contra ella y que se marche a la casa de la sierra.

Tras ello, Emiliano se enfrentaba con Maruja por haberle pedido ayuda a Paula advirtiéndola de que nadie le iba a creer. "Me has puesto una dosis para hacerme parecer un guiñapo y no le pueda contar la verdad a nadie, no te vas a quedar con mis bienes aunque me incapacites", le aseguraba ella mientras él le decía que delira.

Mientras tanto, Iván, tras realizar una investigación, le contaba a Rodrigo y Paula que su padre ha vendido la hacienda de Santiago de los Esteros y por ende cuales podrían ser sus planes dejando desconcertados a ambos. Poco después, Rodrigo descubre que su madre Pepita se ha ido dejando una carta de despedida diciéndole que tiene que pensar en ella y en su futuro y Emiliano le dejara caer que se ha ido a Argentina pero Rodrigo no se lo creía y se encaraba con él.

Después, Paula visitaba de nuevo a Maruja y su padre le pedía que tenga paciencia pues ha sedado a su madre ante la situación que atraviesa. "Es por su bien", recalcaba Emiliano dejando claro además que Pepita se había ido porque se había visto sobrepasada con la situación en casa.

Por su parte, Trini decidía irse con Leonora a Badajoz a ver a su hermano y a sus sobrinos, mientras Miguel continuaba con su proyecto. Celia, Laurita e Inés se preparaban para el estreno de 'La espía intrépida' junto a Ramallo y Agustín. Allí hacían un sentido homenaje a Antonia tras su trágica muerte mientras hacían de tripas corazón por la situación que están atravesando.

Pero si no puedes esperar más y quieres saber ya lo que va a pasar en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que va a ocurrir en los últimos capítulos de 'La Moderna' en la semana del 3 al 7 de marzo de 2025, que se ofrecerán de lunes a viernes a partir de las 17:05 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 352 de 'La Moderna' - Lunes 3 de marzo

La reconstrucción de las agresiones del Encapuchado de La Puerta del Sol acaba con un enfrentamiento entre la plantilla de La Moderna y quien fuera su compañero, Quico.

Paula pone al tanto a Rodrigo de lo que le ha dicho su padre: ha incapacitado a su madre para poder vender la hacienda de Santiago de los Esteros tal y como les había avisado Iván.

En la corrala, Leonora se despide de su familia antes de viajar a Extremadura. Por último, Emiliano recibe una visita de Argentina: Jerónimo Roldán, su antiguo contable.

Avance del capítulo 353 de 'La Moderna' - Martes 4 de marzo

Emiliano traza un plan con Jerónimo, pero necesita que Don Fermín salga de la cárcel. Trini vuelve por sorpresa a la corrala con León; ha cambiado de opinión y ha decidido no acompañar a su madre a Extremadura por un extraño motivo.

A su vez, Lucía aparece por sorpresa en La Moderna. Ha venido a hacerles una visita porque Antonia le escribió contándoles que tenía un nieto de nombre Pedrito.

Su sorpresa es mayúscula cuando se entera que Antonia ha muerto. Para protegerla, Iván se lleva a Maruja de la mansión Pedraza y la oculta en la pensión de Amadora.

Avance del capítulo 354 de 'La Moderna' - Miércoles 5 de marzo

Miguel teme que Marcelina tenga algo que ver con la precipitada vuelta de Trini a Madrid tras marcharse con su madre, pero ésta le asegura que no es así.

Don Fermín sale de prisión, con una idea en la cabeza: desentrañar el enigma de la carta de Doña Lázara. Lucía toma la decisión de viajar a Venezuela para conocer a su nieto y quiere que Pietro la acompañe.

Avance del capítulo 355 de 'La Moderna' - Jueves 6 de marzo

Tras haber intentado tomarse la justicia por su mano, Don Fermín recapacita y le pide perdón a sus sobrinas Laurita e Inés. Por su parte, Pietro toma una decisión y se la comunica a Lucía.

En la Moderna, Marcelina intenta ayudar a Miguel y a Trini con sus respectivas tribulaciones sin éxito. A su vez, revisando el material filmado, Inés hace un importante descubrimiento.

Avance del capítulo 356 de 'La Moderna' - Viernes 7 de marzo

Máxima tensión entre Emiliano y Pepita. Pero justo en ese instante, llega Rodrigo y todo podría dar un giro. Por su parte, Maruja toma una de las decisiones más importantes de su vida.

A su vez, Marcelina habla con Teresa y Trini para ambas tomen cartas en el asunto con respecto a Cañete y Miguel respectivamente.