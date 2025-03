Joaquín Prat pone voz a muchos por su pregunta sobre Montoya tras lo visto en su debut en 'Supervivientes'

El huracán Montoya ya ha aterrizado en 'Supervivientes 2025' durante la primera entrega de 'Conexión Honduras', que arrasó en audiencias con su estreno más competitivo desde hace cinco años. El fenómeno se extiende así hasta Honduras y en 'Vamos a ver' con Joaquín Prat han centrado la atención en comentar su ansiado debut.

Montoya no paró de dejar momento icónicos a lo largo de la velada: desde su primera conexión en el helipuerto a sus primeros minutos en Playa Misterio, pasando por supuesto por el esperado salto desde el helicóptero; en el que protagonizó una escena insólita al hacer promoción de Qe! justo antes de lanzarse al mar. No hay dudas de que el joven es un producto de marketing bestial.

Una vez instalado en la isla, en la que va a permanecer solo durante sus primeras horas en 'Supervivientes' hasta la llegada de Manuel González y Anita Williams, dio un momento muy desternillante al construirse su cabaña y ronear con Sandra Barneda.

Todo esto se ha abordado y comentado en 'Vamos a ver más' y Joaquín Prat ha planteado una cuestión que muchos plantean: "Lo más interesante va a ser descubrir en 'Supervivientes' si Montoya realmente es así o ha creado un personaje". Y es que, aunque el público está volcado mayoritariamente con el de Utrera, hay algunas voces críticas que le tachan de 'sobreactuado' y 'teatrero'.

"Cuesta seguirle", ha añadido el presentador de Telecinco, en referencia a su intensidad sinigual. "Yo creo que es así eh", ha apuntado Antonio Rossi al respecto. "Que es así, lo peor de todo es que es así", ha apostillado también Alejandra Rubio. "¿Lo peor de todo es que es así?", le ha repreguntado Joaquín Prat.

"Sí, es que es muy intenso y estar con él un rato vale, pero un poquito más te pesa. Lo que me da miedo a mi es que se haya visto tan sumamente expuesto con ese amor de la gente y empiece a hacer cosas para gustar como diciendo: 'uf, si no hago esto no voy a gustar.' Me da miedo que entre en esa rueda", ha comentado la hija de Terelu Campos.

"A mí las lágrimas de ayer de Montoya me produjeron ternura. Por primera vez, le vi de verdad, está súper agradecido de estar aquí en este concurso", ha señalado Alessandro Lequio. "Ayer sacó el muestrario de toda su artillería y para eso era la noche y se le notaba nervioso al hablar. Pero eso no quita para que también sea de verdad. Yo estoy con Alessandro, creo que está agradecido con lo que le ha ocurrido, que viene de pasarlo muy mal y las dos cosas conviven en él: el teatro y los sentimientos", ha aseverado en la misma línea Sandra Aladro.