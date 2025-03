El corte de Norma Duval deja descolocada a Susanna Griso en 'Espejo Público': "Lo vamos a dejar"

Normal Duval conectó con 'Espejo Público' este martes decidida a promocionar su último proyecto, pero vivió un momento incómodo que Susanna Griso no ayudó a resolver. La ex vedette se negó a pronunciarse sobre un doloroso episodio de hace unos meses y la presentadora, ignorando de qué se trataba, no dudó en preguntar por ello en voz alta, creando una incómoda escena con la invitada.

Mientras Duval explicaba ante las cámaras de 'Espejo Público' algunos detalles de su nuevo vestido que tonifica la forma física con electródos, el reportero del programa no pudo evitar preguntarle por la tragedia familiar que marcó su 2024. "Esto os ha permitido pasar momentos en familia en unos meses que no han sido del todo fáciles. ¿Cómo han sido estos meses?", preguntó el periodista.

Susanna Griso no puede ocultar su desconcierto ante lo que Normal Duval relata en 'Espejo Público'

"Eso lo vamos a dejar apartado, no es momento para ello. Te agradezco la pregunta, de verdad, pero ha sido muy triste y yo prefiero hablar en este momento de cosas positivas", espetó rápidamente la antigua vedette, evitando así pronunciarse sobre el suicidio de su sobrino el pasado agosto. "¿Pero cómo ha sido trabajar con la familia en esos momentos?", resolvió el reportero, tratando de cambiar el enfoque.

Susanna Griso y Norma Duval en 'Espejo Público'

"Nunca había trabajado con mi hijo y mi sobrina y ha sido muy gratificante, muy divertido. Lo hemos pasado muy bien. Mi hijo se dedica al mundo del deporte y se siente como pez en el agua con un producto como este", confesó Norma Duval antes de que Gema López volviese a sacar a relucir la delicada situación familiar. "Te estaba comentando Adrián la importancia de la familia, de trabajar con ellos, pero es verdad que los últimos tiempos no han sido fáciles. ¿El llegar hasta aquí ha sido una superación de esos momentos?", subrayó la colaboradora.

"La vida está llena de buenos momentos y de malos momentos, de alegrías y de penas. Momentos podemos tener todos y no nos van a faltar en ningún momento porque la vida es un sendero que vas caminando en el cual te ocurre de todo. Creo que lo importante es pensar en lo positivo, en las cosas buenas que tienes, y yo tengo una familia, unos amigos y un marido fenomenal", comenzó explicando la invitada mientras Susanna Griso escuchaba desde plató algo desconcertada.

"A mí me perdonaréis, pero estoy a por uvas ahora mismo"

Sin seguir el hilo de lo que Gema López o su compañero estaban insinuando en cada una de las preguntas, la conductora de 'Espejo Público' siguió escuchando las emotivas palabras de Norma Duval, ajena a la tragedia. "Yo cada día cuando me levanto pienso en las cosas buenas que tengo, no en lo que no tengo, que a veces también está en mis pensamientos, pero me centro en lo bueno para seguir adelante", aseguró la antigua vedette.

Fue entonces cuando la cámara se fijó en Susanna Griso y la presentadora no pudo ocultar su desconcierto ante el "tema tabú" que no se había podido mencionar en toda la entrevista. "A mí me perdonaréis, pero estoy a por uvas ahora mismo. Me estoy perdiendo algo, ¿no?", esgrimió la conductora sin que nadie en plató pudiese ponerla en contexto sobre el difícil revés familiar de la artista.

"Ah, bueno, te refieres a la etapa dura que ha pasado Norma...", señaló Gema López antes de que Norma Duval les interrumpiese para zanjar de una vez por todas el tema. "Bueno, pero hoy es un día muy bonito, especial, con un proyecto que emprendemos con mucho cariño y entusiasmo, no para hablar de eso", terminó esgrimiendo la invitada.