Ángeles Blanco habla claro y en exclusiva de la abrupta salida de David Cantero en Mediaset

En el competitivo mundo de la televisión, donde la lucha por la audiencia marca el pulso de la actualidad, Ángeles Blanco y Vicente Vallés han logrado algo poco común: separar su vida profesional de la personal. Ella, rostro de 'Informativos Telecinco', y él, presentador de 'Antena 3 Noticias', comparten matrimonio fuera de las pantallas mientras por las noches se enfrentan desde sus cadenas en una batalla de audiencias.

En una entrevista exclusiva, Ángeles Blanco nos habla de cómo es compartir la vida con quien, en la teoría, es uno de sus "rivales" informativos. Con décadas de trayectoria en la televisión, la periodista reconoce que el respeto profesional y la nula atención a las críticas es clave para que su matrimonio y su carrera avancen en armonía. Aunque, sí, nos reconoce en esta entrevista que hay un tema tabú.

Más allá del plató, su historia es la de dos periodistas apasionados por su trabajo que han sabido trazar una línea entre lo personal y lo profesional. Con un panorama mediático en constante cambio y una feroz competencia entre cadenas, Blanco nos revela cómo vive el día a día con Vallés, qué opinan sobre las críticas al periodismo televisivo y si alguna vez se han sentido tentados de compartir nuevamente informativo.

Por último, Ángeles Blanco nos confiesa cómo ha vivido la marcha de David Cantero de los informativos de Telecinco tras 15 años. ¿Cree que le veremos en otro noticiario proximamente? ¿Cuál es el futuro de Ángeles en Mediaset? Nos lo cuenta en esta entrevista excluisva en El Televisero.

Ángeles Blanco, ¿cómo estás?

ÁNGELES – Pues muy bien. Vengo vestida de blanco, porque me apellido Blanco y porque... ¡Hala Madrid! (bromea).

Uy, pues Vicente Vallés es del Atleti

ÁNGELES – Sí, Vicente es del Atleti, hoy es un día complicado en casa, pero como llega tarde por el horario de su trabajo, veré el partido sin tener que aguantarle. Ya lo siento, pero el Real Madrid tiene que estar en la final.

¿Cómo lleváis el pique del Madrid y Atleti?

ÁNGELES – Hay pocos temas tabúes en casa, pero el fútbol es uno de ellos, es muy complicado.

Los dos sois presentadores de informativos, ¿comentáis luego las noticias o es algo que os abruma y decís: “mejor no hablamos de esto”?

ÁNGELES – Yo creo que es inevitable, nosotros somos periodistas, nos apasiona nuestro trabajo, y es inevitable que no comentemos lo que pasa. Al final, es normal porque es nuestro día a día, cuando te apasiona tu trabajo…

¿Hacéis un informativo del informativo en casa?

ÁNGELES – Digamos que hacemos una tertulia (risas), en los informativos damos la información y luego ya en casa debatimos.

Entiendo que es difícil porque los dos estáis en máxima audiencia, ¿cómo lleváis esto?

ÁNGELES – Pues tenemos que convivir con ello, porque en los tiempos que corren, las redes sociales… antes no te estaban colgando permanentemente en las redes sociales, ahora pues digamos que estamos ahí. Te sacan, te ponen, lo manipulan, o no… al final es verdad que lo que tiene muchísima más repercusión, pero al final es lo que hay y hay que vivir con ello, no podemos hacer otra cosa.

Tiene que ser duro, porque él es el más visto de la televisión ahora mismo, y eso implica más comentarios, más reacciones… ¿tú como llevas las críticas hacia él?

ÁNGELES – Mira, si yo le veo tranquilo, yo me quedo tranquila, al final creo que en esto consisten también las relaciones y es verdad que a él le afectan lo justo, no voy a decir que no le afectan, pero tienes que poner un velo porque si no no vivirías, pero ni nosotros ni tantísima gente, quiero decir, que la crítica al final, es la que nos toca a nosotros, pero ¿quién se salva hoy en día de las críticas? Porque si sólo fueran las críticas…

¿Cómo sería un informativo juntos?

ÁNGELES – Bueno, ya hicimos un informativo juntos, lo que pasa es que tú eres muy joven. Nosotros presentamos el fin de semana hace muchos años, en el año 2000, lo que pasa es que luego emprendimos caminos diferentes, yo me quedé en Telecinco y él empezó a recorrerse varias televisiones de España y ahora nos va genial así. Casi que mejor tener los huevos en diferentes cestas.

Hemos conocido ahora la noticia de la marcha de David Cantero, que ha decidido tomar la decisión de irse, pero no de jubilarse, que eso también nos ha sorprendido, ¿cómo lo habéis vivido desde dentro?

ÁNGELES – David es un compañero de hace muchísimos años, lo ha dicho él también estos días, lleva como 15 o 16 años en Mediaset, yo ya estaba allí cuando llegó él. Y han sido unos años fascinantes, además, informativamente hablando, es un tipo fantástico y maravilloso. Y al final cuando tienes que despedir a una persona, lo que quieres es que esté bien y él además ya se ha manifestado en varias ocasiones y ha dicho que se encuentra maravillosamente bien y que inicia ahora una nueva etapa. Que no se ha jubilado, sino que sigue activo, y estoy convencida de que lo va a disfrutar muchísimo. Me alegro mucho por él y además me llevo bien.



Me he dado cuenta que os gusta mucho a los presentadores despediros y el otro día cuando lo hizo silenciosamente fue sorprendente. ¿Tú crees que puede tirar la toalla de no volver a presentar un informativo o sí que cabe la posibilidad?

ÁNGELES – Nunca se sabe, yo en este mundo nunca me atrevería a decir algo que no va a ocurrir, porque siempre nos llevamos sorpresas. No lo sé, él ha expresado que tiene muchas ganas de seguir, de dar guerra, no ha dicho en que, pero ¿por qué no? Yo, además, fíjate creo que ya no es una cuestión de edad, ahora hay muchos presentadores de informativos más mayores que David y han informado de tantas y tantas cosas...

O sea que, ¿el futuro de David puede ser todavía prometedor?

ÁNGELES – Pues me gustaría tener una bola de cristal y decirte: “Mira, a partir de ahora a David lo vamos a ver…”. Pero yo creo que sí, tiene un espíritu muy joven, muchas ganas de hacer cosas, mucha ilusión y eso es lo más importante.

¿Tú sigues en Mediaset por ahora?

ÁNGELES – Yo sigo en Mediaset, llevo… no te voy a decir cuantos años, porque llevo muchos años y espero estar al menos los que ya llevo en Telecinco que no son pocos y al final es mi casa, donde he crecido profesionalmente y donde he formado mi vida personal también o sea que es mi familia.

Ángeles, te deseamos toda la suerte del mundo

ÁNGELES - Gracias.