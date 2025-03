Andreu Buenafuente destapa el rechazo de Telecinco a fichar a David Broncano: "Nunca llamaron"

'La Revuelta' cumple este jueves sus 100 primeras emisiones de éxito en TVE, pero antes de eso, 'La Resistencia' ya se colmó de reconocimientos y popularidad en Movistar Plus+. Sin embargo, no todos creían en el proyecto en un principio, como desveló Andreu Buenafuente en el pódcast 'Lo que tú digas'. De hecho, el catalán explicó hace unos años cómo trató de vender la propuesta del programa de David Broncano a Telecinco y sus directivos respondieron con indiferencia.

El productor de El Terral fue el primero en apostar por el jiennense, pues desde sus inicios en 'Late Motiv', vio claro que Broncano tenía potencial para conducir su propio programa de entrevistas. Y durante su visita al pódcast 'Lo que tú digas' en 2022, el catalán confesó que en los escenarios iniciales de 'La Resistencia', el popular programa podría haber saltado a la programación de Mediaset.

Andreu Buenafuente confirma la negativa de Telecinco a 'La Resistencia' en sus inicios

"Hice una exposición de una hora, y creo que estuve muy bien. Estuvieron mirando el móvil y hablando entre ellos. Nunca me llamaron", comentó Andreu Buenafuente en el pódcast de Álex Fidalgo sobre la presentación del exitoso programa de David Broncano a los directivos de Telecinco. "Y no es tanto una pulla a Telecinco, sino una alerta muy grave de cómo funcionan las cosas", continuó explicando el presentador, lazando una advertencia sobre la oferta televisiva de hoy en día.

"La poca emoción, todo es resultadista, todo es sospechoso de fracaso… todo esto ha capado muchas carreras y muchas apuestas nuevas", subrayó el catalán, tal vez haciendo referencia al desfile de formatos que acaban desechándose de la programación cuando no cumplen el funcionamiento esperado, en cadenas como Telecinco, que atreviesa actualmente un delicado momento de audiencias más allá de 'Supervivientes' o 'La isla de las tentaciones'.

En ese sentido, Andreu Buenafuente lanzó una reflexión sobre cómo deberían entenderse los productos televisivos y la apuesta por lo nuevo, cómo él hizo con 'La Resistencia'. "El otro día leí una frase muy chula que se la adjudicaban a un productor de cine, y se la pasé al equipo: 'El compromiso de los productores es hacer cosas que el público no sabe que le van a gustar'", aseguró el presentador.

"Como es algo nuevo, a la cadena le tiembla el pulso"

"Eso explica muchas cosas. Yo como espectador quiero que me ofrezcan algo brillante, pero el camino es ingrato. Como es algo nuevo, a la cadena, que es el mediador, le tiembla el pulso", añadió el productor, haciendo referencia al desinterés y el hastío que recibió por parte de Telecinco ante un rostro nuevo como era Broncano entonces. Y no dudó en alabar la nueva etapa del humorista en TVE y todo lo que ha conseguido desde 2018.

"Un día le dije a David 'a ti te quieren, porque estás en lo más alto, por lo que has conseguido, para hacer otra cosa'. El buen directivo es el que dice 'señor Broncano, ¿qué quiere hacer usted?'. Si con el tirón que tú tienes yo te pongo en, me lo invento, 'Mira quién baila'… pues no. Yo estoy en el lado más humanista de pensar que los autores tienen que seguir haciendo lo suyo", aseguró Andreu Buenafuente en el citado podcast.

Y el humorista no dudó en sumar a Movistar Plus+ a la ecuación del éxito de 'La Resistencia' y esta nueva etapa de la televisión marcada por el fenómeno Broncano. "Movistar tiene una disposición a la autoría acojonante. Es una cadena que me permite hacer, hacer y hacer; buscamos otros impactos, otras trascendencias, te quitas del 'yonki' de 'ayer hicimos un 12%, un 14%'… y nos va muy bien", sentenció el presentador.