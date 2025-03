Ana Rosa dice sin rodeos cómo se ha gestado en realidad el programa de su hijo en Mediaset

Álvaro Rojo, el hijo de Ana Rosa Quintana, se ha estrenado este miércoles en el mundo televisivo con 'Mis días en la cárcel', su propio programa en Mitele. Ante el inesperado salto del abogado penalista a la pequeña pantalla, la presentadora ha reaccionado desde 'El programa de AR', desvelando cómo se enteró de esta nueva aventura de su primogénito en su medio natural.

El hijo mayor de la periodista conducirá un nuevo videopódcast en la plataforma de Mediaset junto a Juan Manuel Medina, también abogado penalista. Se trata de un nuevo espacio en el que entrevistarán a rostros conocidos que han cumplido condena, y como no podía ser de otra forma, su estreno causó ruido en el plató de 'El programa de AR' este mismo miércoles.

Ana Rosa Quintana reacciona al debut de su hijo en Mediaset: "A mí no me preguntéis"

"Como nos ha crecido el niño. está guapísimo", empezaba diciendo Carlos Latre caracterizado de Jorge Javier Vázquez. "El niño ya es más mayor que yo", soltaba entonces Ana Rosa con cierta ironía. "Y que yo", apostillaba el Jorge Javier de Latre después de que Jano Mecha diera las explicaciones de cómo se podía ver el programa que ha estrenado Mitele.

"Pero a mí no me preguntéis nada. Yo no sé nada. Esto me pilló por sorpresa", confesó la presentadora sobre este debut de su hijo como presentador. "¿O sea no ha ido por casa y te ha dicho mamá vas a flipar?", repreguntaba Latre.

La vida puede cambiar en un solo instante ‼️

Un juicio, una sentencia y, de repente, todo lo que conocías desaparece ‼️

En #MisDíasEnLaCárcel damos voz a quienes han pasado por la experiencia de vivir entre rejas 👤



Ya en mitele📺▶ https://t.co/yT7YzPX6PI pic.twitter.com/TnCV6NVk97 — mitele (@miteleonline) March 26, 2025

Y es que, al parecer la comunicadora se enteró del desembarco de su hijo en el grupo de Fuencarral cuando el proyecto ya estaba puesto en marcha. "¿No te pidió ningún consejo?", preguntó entonces Luis Pliego, interesado en conocer la preparación del abogado. "¡Qué consejo le iba a dar yo! Si me enteré cuando estaba hecho. Es un pódcast, una cosa de abogados", aseguró la periodista, totalmente ajena a este nuevo paso en su carrera profesional.

"A ver si le echo un ojo, tiene buena pinta. Me parece interesantísimo. Son dos abogados penalistas y están especializados en ello", señaló Ana Rosa Quintana sobre el formato de entrevistas por el que pasarán invitados como Ángel María Villar, expresidente de la RFEF, Eva María Palmero o Sandro Rosell. "Pocas veces sabemos las experiencias humanas de la gente que ha estado en prisión", añadió Jano Mecha para invitar a la audiencia a reproducir la primera entrega.

La formación de Álvaro Rojo

Pese a que es el primer paso en el mundo de la comunicación de Álvaro Rojo, el hijo de la conductora de 'El programa de AR' cuenta con una amplía formación en el campo que aborda en este nuevo videopódcast. A sus 39 años, dirige su propio bufete, ARQ Abogados y se licenció en Derecho además de obtener una diplomatura en Estudios Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas. A su vez, cuenta con un posgraduado en Compliance de las universidades Pompeu y Fabra y Carlos III.