Una invitada denuncia al programa de Sonsoles tras cancelar su visita a última hora: "No voy a ir"

'Y ahora Sonsoles' tenía planeado recibir este martes a Ruth Santana, una estilista de Sevilla que iba a compartir su historia de superación en el programa. Sin embargo su visita al plató jamás se produjo, y en su lugar, la peluquera ha compartido en sus redes sociales la mala experiencia con la organización del espacio de Antena 3, denunciando un "plantón" a última hora por parte de Sonsoles Ónega y su equipo.

"Hoy tendría que estar en el programa de Sonsoles contando mi historia de superación. No voy a ir y te voy a explicar por qué", comenzó avanzando la estilista en su perfil de Tik Tok este martes, anunciando a sus seguidores que finalmente no aparecería en el espacio vespertino de Antena 3. Y es que el equipo de Sonsoles Ónega había contactado con ella para que compartiese su dura historia de vida.

Pero este martes, 'Y ahora Sonsoles' contactó con ella para anunciar una serie de cambios que no fueron de su agrado, entre ellos el día de su visita y el enfoque. "A última hora de hoy me cancelaron la entrevista, porque querían que fuera la semana que viene con otra historia que les parece mucho más interesante. La historia de cómo me hice amiga de las exnovias de mi exnovio", confesó la sevillana antes de elevar su principal queja al equipo de Sonsoles Ónega.

"Una historia que ellos ven como morbo y con más espectáculo", subrayó la estilista, visiblemente impactada por el giro de 180 grados que el programa había tomado con su participación. "Me han dejado tirada con mi peluquería vacía, porque hoy lo tenía todo organizado para estar en Madrid", espetó entonces justo antes de enumerar todos los impedimentos surgidos a raíz de esta cancelación de última hora.

"También con la organización de mi hijo, que ellos saben que yo aquí no tengo ayuda y he tenido que buscar una persona que ha tenido que pedir un día de vacaciones para quedarse todo el día con él", subrayó la peluquera, dejando claro que el equipo de 'Y ahora Sonsoles' era consciente de los muchos obstáculos a los que que había hecho frente para asegurar su presencia en el plató del programa.

"Mi historia no es carnaza para el morbo de alguien"

Y es que, pese a que el equipo de Antena 3 la ha citado para la próxima semana, la andaluza ha dejado claro que no piensa acudir. "He decidido no ir, porque hay cosas más importantes que salir en televisión, y son mis principios y el respeto por mi trabajo y mi tiempo", terminó sentenciando Ruth, señalando al programa de Sonsoles Ónega por desmerecer su historia personal.

"Mi historia no es carnaza para el morbo de nadie, es una historia de superación, de lucha, de mucho trabajo, de amor propio, y nadie va a cambiar eso. Me quedo donde me valoran de verdad: en mi salón y con la gente que confía en mí", subrayó alto y claro para concluir su vídeo denuncia en Tik Tok. Pero 'Y ahora Sonsoles' no ha tardado en defenderse de la polémica con su propia versión de lo ocurrido.

Según ha avanzado El Confi TV tras hablar con fuentes del programa, el equipo del magacín le dejó claro en todo momento que su intervención en plató iba a cuadrarse con la visita de las otras tres exparejas de su exnovio. Así, el equipo de Antena 3 niega por completo haber cambiado la narrativa de su aparición y recalca que su visita no ha terminado produciéndose por sus problemas de agenda.

Esta reunión con las exparejas de su exnovio y padre de su hijo dista mucho de la intervención que Ruth tenía en mente. Al parecer, la sevillana quería explicar detalladamente en 'Y ahora Sonsoles' su historia de abusos, infidelidades y engaños que culminó con ella renunciando a la casa en común que compartían para poner a salvo a su hijo. Reconduciendo su vida como madre soltera en otra ciudad, empezando desde cero.