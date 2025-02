Susanna Griso clama contra la encerrona del equipo de 'Espejo Público': "Qué necesidad tengo de esto"

Susanna Griso ha sido protagonista de una de las noticias que se han abordado en el bloque de crónica social de Espejo Público'. Y es que la revista ¡Hola! publica su ruptura con el empresario Íñigo Afán de Rivera. La separación se produjo hace meses de forma amistosa y ambos seguirán siendo amigos tal y como se recoge en el texto.

Y que esto fuese uno de los temas de la escaleta no ha agradado nada a la comunicadora de Antena 3. "Preferiría que os quedaseis un poquito más porque lo que va a decir Gema ahora no me gusta nada", ha dicho Susanna a Gonzalo Miró, Rubén Amón o Mariló Montero antes de despedirles.

"Ella es discreta, no le gusta hablar de su vida privada, pero hace tan solo unas horas la revista Hola publicaba que Susanna Griso e Íñigo Afán de Rivera rompen su relación tras más de dos años. Creemos que tiene que ser ella la que afirme o desmienta un tema que le influye directamente. Sé que es incómodo", ha introducido Gema López.

"Ay Dios mío, qué incómodo es ver mi vida publicada en el BOE del corazón. Qué necesidad tengo de esto", ha reaccionado abochornada Susanna. "Bueno, creo que te van a preguntar fuera en la calle y creo que teníamos la obligación de preguntarte hasta donde tú quieras llegar", le ha espetado la Gema.

"Alberto, el director, me ha dicho '¿te preguntamos de arranque o de final?' y le ha respondido 'no me preguntéis' porque no voy a contestar en ningún momento", ha desvelado Susanna Griso, pero esa petición, como se ha podido ver, no ha sido atendida muy a su pesar.

Finalmente, sin más remedio, la periodista ha acreditado la información: "Es verdad, lo confirmo, nos separamos con una relación buenísima y con el deseo de ser los mejores amigos posibles. Y es verdad que llevamos ya unos meses separados".

"Nunca pensé que mis noviazgos serían material de titulares del papel couché", ha lamentado Susanna Griso, mientras Gema López reparaba en que estaba "temblando". "No sabéis lo incómoda que me siento en este momento, no tengo palabras", ha reconocido la presentadora de 'Espejo Público' ante semejante encerrona. Y es que, tal y como ha verbalizado, la estaban sometiendo a una "rueda de prensa" en toda regla.