Sonsoles Ónega le canta las cuarenta a Antonio Naranjo y corta su intervención: "Que lo decida un juez"

Este lunes 3 de febrero ha comenzado el juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido y las coacciones a Jennifer Hermoso tras la victoria de la selección en el Mundial de Fútbol en Australia y Nueva Zelanda. Un asunto que ha generado debate en 'Y ahora Sonsoles' con Antonio Naranjo provocando que incluso Sonsoles Ónega tuviera que frenarle.

De primeras, Antonio Naranjo empezaba exponiendo que "si hay que juzgar desde el punto de vista de comportamiento público, de educación, de buen gusto a Luis Rubiales no tiene un pase". "Y creo que su justo castigo era el oprobio, la denuncia pública de su desfachatez por rascarse la entrepierna ante la Reina y por besar a una jugadora en un evento internacional en el que representa a España y desde luego que el despido", proseguía diciendo.

Sin embargo, Antonio Naranjo cuestionaba que Luis Rubiales sea acusado a dos años y medio de cárcel. "Creo que cualquier persona con sentido de la justicia sabrá que este hombre es absolutamente impresentable para representarse a sí mismo", aseveraba. "Sentido de la justicia cuidado ehh, porque esto es el código penal porque sentido de la justicia tú tendrás el tuyo y ella tendrá el suyo", le corregía Sonsoles Ónega.

"De verdad meterlo en la cárcel, pero no por lo que yo haya visto...", trataba de decir. "Bueno que le pueden poner trabajos para la comunidad, perdona que te apostille, te puntualice que es importante, por favor", le cortaba la presentadora. "Si no es porque lo diga yo, es que lo dijeron todos los protagonistas en las primeras horas. Lo que pasa es que luego en este país vino bien generar un debate político para tapar los estragos de una ley, la del sí es sí, que sí produjo la liberación a delincuentes sexuales", recalcaba Naranjo.

"Y esto ha quedado claro esta mañana viendo como analizaban el juicio los representantes de un partido político que es Podemos diciendo que esto verificaba la justicia de una ley y el consentimiento que en realidad ha producido estragos, liberaciones y ayudas a delincuentes sexuales", incidía el colaborador de 'Y ahora Sonsoles'.

Sonsoles Ónega frena en seco a Antonio Naranjo: "No confundamos"

Por su parte, Lorena Vázquez ponía sobre la mesa como lo del beso no consentido es algo que vio toda la sociedad y cómo hay pruebas de que la obligaron a firmar un comunicado que ella no tenía nada que ver y que había presuntas coacciones. "No solamente se trata de quitarle hierro a que solo fue un beso", le decía su compañera. "No, si yo no le quito hierro, solo digo, ¿este tío tiene que ir dos años y medio a la cárcel por esto?", se defendía antes de que Sonsoles Ónega volviera a frenarle.

"Pero es que no es por eso", le soltaba la presentadora. "Yo le he dado el hierro que tiene. Este tipo es un sin vergüenza pero no es un agresor sexual ni puede estar en la cárcel", trataba de justificarse Antonio Naranjo. "Bueno de momento dejemos que lo decida un juez", le respondía Lorena Vázquez. "Exacto, que lo decida un juez", apostillaba Sonsoles.

"Pero no va a ir por el beso, es un año por una cosa, un año y medio por otra cosa y juntos hace dos años y medio. No confundamos al espectador", exigía Sonsoles Ónega. "Es igual, dos años y medio a la cárcel por esto...", insistía en cuestionar Naranjo. "Vaya por delante que a mí los labios me parecen un territorio prohibido salvo permiso de invadirlos", sentenciaba la presentadora.